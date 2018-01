Cáritas de Venezuela atendió en 2017 doble de niños desnutridos que en 2016

Caracas, 7 ene (EFE).- La organización Cáritas de Venezuela atendió en 2017 casi el doble de niños desnutridos que el año anterior, según datos ofrecidos hoy por su coordinadora, Susana Raffalli, quien vinculó esta situación a la dificultad para obtener alimentos y medicinas.

“Comenzamos en octubre de 2016 y lo anunciamos en esta asamblea con un 8,7 % de niños con desnutrición grave, es decir 8 de cada 100 niños que se veían en las jornadas de Cáritas tenían desnutrición grave; cerramos el 2017 con 15,6 %, casi el doble, es decir el 2017 generó dos veces mas desnutridos que el 2016”, dijo Raffalli.

Destacó además que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuando en una parroquia “más del 15 % de los niños tienen desnutrición grave hay una emergencia humanitaria allí”, y apuntó que el deterioro de la alimentación y la salud “es lo que ha motivado o generado la carga de desnutrición”.

La coordinadora de Cáritas añadió que, aunque el incremento es “bastante pronunciado”, hubo algunos meses de mejoría que se relacionaron con los aumentos de salarios y con mejor manejo de los programas de abastecimiento del Gobierno.

“Estamos comenzando enero en Cáritas casi con los inventarios agotados del suplemento nutricional que repartimos, y no sabemos cuándo los podremos reponer ni cuándo podremos traer los que tenemos afuera porque no tenemos acceso a divisas, la desnutrición será cada vez mas severa”, advirtió, al tiempo de señalar que los pronósticos de los analistas para la situación venezolana no son buenos.

Venezuela vive una escasez de alimentos y medicinas desde hace más de tres años, que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro achaca a una “guerra económica” de la que acusa a opositores y empresarios.

Para atender el desabastecimiento el Gobierno ha creado programas de entregas de bolsas y cajas de alimentos que son proporcionados a seis millones de familias, pero algunos de los beneficiados se quejan de que, a veces, se retrasan o no llegan con regularidad. EFE