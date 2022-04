Carla Morrison presenta su proyecto “más elevado” y seguro de su carrera

Mónica Rubalcava

Ciudad de México, 29 abr (EFE).- Después de cumplir el sueño de ser parte de la gira de la banda británica Coldplay abriendo sus conciertos en México, la cantante Carla Morrison presenta íntegramente su disco “El renacimiento”, la evolución “elevada” de un proyecto que refleja su relación con ella misma, cuenta a Efe.

“Me permití ser. Hace mucho que no tenía este amor propio (…) Lo que me permitió elevar (el proyecto) fue simplemente la relación que cultivé conmigo. Siento que si no me permití hacer esto antes fue porque no me sentía segura”, revela Morrison, quien estrena este viernes su álbum.

Desde la música hasta la producción de los vestuarios y el maquillaje, pasando por la estética de sus videos, Carla ha vivido una transformación total en su forma de percibir su trabajo y eso ha quedado plasmado no solo en el disco, sino en la forma en la que se ha presentado al mundo desde su regreso en el 2021.

“(Ahora) me siento lista para sacar el disco, habían pasado muchas cosas y yo estaba todavía intentando terminarlo y entender el proyecto en sí. Ha sido bonito sacarlo y me siento más segura ahora con mi regreso al escenario y al ver la respuesta del público”, asegura la cantante de 35 años.

AMOR PROPIO Y SALUD MENTAL

En el 2021 Carla comenzó a develar la estructura de su disco “El renacimiento”. Fueron cuatro los sencillos que la cantante mostró a sus seguidores con los que adelantó la organización del proyecto que, como un libro, narra una historia de amor propio.

“Muchas canciones son sobre salud mental y todo el disco está hecho para que la persona que lo esté escuchando diga: ‘ah ok, me encontré conmigo mismo’. Es un disco de salud mental pero de una relación conmigo misma”, cuenta.

Esto marca un precedente en su carrera pues considera que sus demás discos (“Amor supremo” (2015), “Déjenme llorar” (2012), por ejemplo, siempre habían sido escritos a partir de una relación amorosa con alguien más.

Al lanzamiento del disco lo acompaña el sencillo “Diamantes”, canción que ya tocó en vivo en las recientes presentaciones de Coldplay en México, en cuyo video explota al máximo el glamour, la elegancia y la belleza que trae un bonito amor.

“Es una canción que escribí hace un montón de tiempo pero nunca me gustaba la producción y esta vez me decía mi esposo, ‘es muy buena’. Me pidió un día para trabajar un arreglo y yo no quería pero al final me encantó, y nos gustó tanto que tenía que ser el sencillo”, relata.

COLDPLAY, UN SUEÑO ADOLESCENTE

Carla recuerda que seis años atrás casi se desmayaba de la emoción de estar presente en un concierto de Coldplay en el Foro Sol, el lugar de conciertos para grandes bandas en Ciudad de México.

Años después, se enteraría de que un fotógrafo de la banda se encargó de enseñarle al grupo liderado por Chris Martin la música de Morrison.

Su talento hizo el resto del trabajo y ella fue la elegida para abrir los siete conciertos que dieron los británicos recientemente en el país.

“Soy muy fan desde que tengo 15 años, entonces a los 35 fue una locura”, cuenta.

“Cuando los conocí a la mitad (de la reunión) me puse a llorar y les dije, ‘quiero ser ‘cool’ pero soy su fan'”, ahonda. Después de su emotiva reacción pensó que los integrantes se asustarían de haber elegido una “fan loca” para sus conciertos, pero fue todo lo contrario.

Hacer una gira de estadios para Carla fue un reto, más aún cuando no se trataba de sus fanáticos directamente. Sin embargo, confiesa que el recibimiento de los presentes en todo momento fue increíble.

“Me dijeron que ningún abridor había tenido tanta respuesta positiva en toda su carrera y pensé que fue muy bonito”, menciona la cantante quien asegura vivió todo “como un sueño”.

Ahora, la cantante se alista para su gira que hasta ahora comprende ciudades en Estados Unidos, España y México, aunque en el país aun no se han anunciado fechas. EFE