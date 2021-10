Carla Morrison reinventa su música y se reconoce en una nueva etapa de su ser

Mónica Rubalcava

Ciudad de México, 2 oct (EFE).- Antes de la pausa que vivió el mundo debido a la pandemia, la mexicana Carla Morrison ya había frenado su ritmo de vida para reencontrar su identidad en la música. Tras su estancia en París y nuevas experiencias desde la libertad, la cantante se muestra renovada y segura de la nueva etapa que explora.

“Quería reconocerme y ser más dueña de mis emociones, de la narrativa de mis canciones (…) No solo aprendí a ser yo otra vez, sino que podía ponerme una ‘pedota’ (borrachera) y no tener miedo de que alguien me viera, hice amigos, me equivoqué y pude volver a empezar”, dice en entrevista con Efe la cantante de 33 años.

En septiembre, Carla presentó el último sencillo de su próximo disco y el “cuarto acto” de lo que será su nuevo material que lleva por título “Renacer”.

Un trabajo inspirado en el periodo artístico del Renacimiento que se desarrolla en cuatro actos que recorre el viaje emocional y personal que la mexicana ha atravesado en sus últimos años de vida.

“Ansiedad” fue el primero de estos capítulos y el tema que abrió el proyecto en 2020. Pero la canción dio tan solo una pista de la nueva Morrison que evolucionó en la música.

A esta le siguió “No me llames”, una canción de tristeza y resignación, después se empoderó con “Obra de arte” en el tercer acto y para el último presentó “Contigo”, la canción que conecta su actualidad con su trayectoria de más de una década al rememorar temas como “Compartir” o “Eres tú”.

“Los cuatro actos se van a mostrar como cuatro capítulos y cada uno es como una sección del disco, son varias ‘rolas’ (canciones), el acto dos es la toxicidad por ejemplo”, explica.

LA ROMÁNTICA DOCTORA CORAZÓN

Coronar el adelanto de su disco con el tema “Contigo” tiene un sentido especial para Morrison. El tema se convirtió en uno de sus favoritos desde que lo escribió y sabía que sería un éxito entre sus seguidores, pero tuvo que soportar la emoción por un año para sacarla.

“Sentía que no podía sacar ‘Contigo’ sin sacar las otras antes (…) Es una de mis canciones favoritas pero no solo del disco sino de la vida, es de las más bonitas que he compuesto y la escribí con mi marido”, confiesa.

El tema es tan emotivo para ella que le costó trabajo materializarla y fue largo el proceso de grabación, “tardamos tanto porque yo berreaba”, dice Morrison quien se ha adaptado a la idea de que se ha convertido de forma metafórica en la “wedding singer” (cantante de bodas) de sus fanáticos.

También se ha ganado el nombre de “Doctora corazón” por ser la fiel consejera de los despechados y eso también le ha servido de inspiración.

Por si acaso su música no lo ha dejado en claro quien es, Carla se define como una romántica, y con ese romanticismo que la caracteriza, la compositora vivió un tiempo en París ocultando su identidad mientras estudiaba jazz y francés.

Esta pausa en su vida, el estudio y la libertad de sentirse en un país donde difícilmente era reconocida por su fama, también le trajo a su cabeza nuevas formas sonoras de vivir la música y se puso como propósito hacer música que ella escucha, “quería que sonara elegante, bonito y de calidad”, cuenta.

Con tintes de artistas como Adele o Sam Smith, Carla explora terrenos musicales que no había probado al dejar de lado su guitarra y adentrarse a un mundo más pop y electrónico.

Pero el quitarse de las manos su instrumento característico también la permitió mostrarse diferente y desde una disciplina que había abandonado, el baile.

“Mucha gente no sabe que soy muy bailadora, paré de bailar cuando empecé a tocar la guitarra y me dediqué a la música, siempre estaba atrás de la guitarra y ahora era estar ahí en frente y no tener miedo”, dice Morrison.

Los cuatro videos de cada acto se grabaron en Vilna (Lituania) en dos días con jornadas de 16 horas cada uno.

Ahora que Morrison prepara el regreso a los escenarios para 2022 y su reto más grande será fusionar las dos caras de sus proyectos y planea no dejar el baile esta vez.

“Será el encuentro de mi mundo anterior con el de ahora, como yo ya estaba detenida desde antes de la pandemia para mí es doble el gusto de volver a los escenarios”, dice la cantante. EFE