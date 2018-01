Carlos Peña asegura mantener con el fútbol el mismo compromiso de siempre

México, 9 ene (EFE).- El centrocampista Carlos Peña, integrante de la selección mexicana en la pasada Copa Mundial de Rusia 2018, aseguró hoy que a los 27 años mantiene el mismo compromiso con el fútbol que a los 13, cuando salió de su casa en busca de sueños.

“El compromiso lo he tenido desde que salí de mi casa a los 13 años con el sueño de jugar Primera División y jugar un Mundial, vengo a esta institución a hacer bien las cosas”, dijo Peña en su presentación como nuevo jugador del Cruz Azul mexicano.

Peña, uno de los futbolistas más talentosos de México en los últimos años pero que ha tenido problemas de disciplina, confesó haber madurado y aprendido de los errores y reiteró su decisión de entregarse al conjunto celeste.

El jugador llegó a préstamo por un año con opción de compra en una negociación con el Rangers de la liga escocesa con el que jugó 12 encuentros con cuatro anotaciones en la liga y una en la Copa.

“Vine por la historia de este club, su prestigio y la oportunidad que me están dando, vengo a hacer bien las cosas”, comentó.

Peña agradeció al entrenador portugués que lo llamará para el Cruz Azul y calificó al estratega de gran persona y un gran técnico que le exige el máximo a los jugadores, lo cual es bueno para poder crecer.

“Jugué el ultimo partido el 30 de diciembre contra el Celtic, no he descansado y ando bien, pero el técnico decidirá si me quiere utilizar el fin de semana; el fútbol mexicano es demasiado competitivo y regresar no es un retroceso en mi carrera”, aseveró.

Carlos Peña debutó como profesional con el Pachuca, de ahí emigró al León con el que fue pieza clave en la conquista de los títulos del Apertura 2013 y el Clausura 2014. En el 2016 visitó la camiseta de las Chivas de Guadalajara y el año pasado se fue al Rangers.

“Doy gracias por la oportunidad”, concluyó.

Eduardo de la Torre, director deportivo del Cruz Azul, desmintió que Carlos Peña haya sido fichado por 110.000 dólares mensuales, señaló que su salario es menor y Cruz Azul solo respetó las condiciones que tenía el jugador en Escocia.

Al referirse a su llegada, el directivo confió en que muestre disciplina y se gane la posibilidad de que el equipo invierta en él, lo cual ocurrirá si cumple las expectativas en el año de préstamo.

Los Azules llevan 20 años sin ganar un título de liga, en su debut en el Clasura 2018, el pasado sábado empataron sin goles con el Tijuana y en su segunda aparición visitarán a las Chivas de Guadalajara. EFE