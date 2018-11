Carlos Sainz: “Estoy muy feliz de ver hacia dónde va mi carrera”

Abu Dabi, 25 nov (EFE).- El español Carlos Sainz, que el año que viene ocupará la plaza que deja vacante en McLaren su compatriota el doble campeón mundial de Formula Uno Fernando Alonso, declaró, tras acabar sexto el Gran Premio de Abu Dabi, su última carrera con Renault, que está “muy feliz” y que “ahora” irá “a por todas”.

“Sí, por fin hice una buena carrera en Abu Dhabi y todo fue de la mejor manera posible, llegando desde atrás con muy buen ritmo y adelantando a toda la mitad de parrilla para terminar en los puntos, así que muy contento”, explicó a las televisiones el talentoso piloto madrileño, de 24 años, después de firmar una sensacional carrera en la pista de Yas Marina, donde le sorprendió el comportamiento de los neumáticos.

“Sí, sin duda, no me esperaba, pensaba que los ultrablandos iban a durar menos vueltas, pero de repente he visto que cada vez que encontraba aire limpio podía ir apretando. Y cuando todos han parado he podido sacar unas de las mejores diez vueltas de mi carrera para ir más rápido que los que ya habían parado y acabar delante de ellos”, explicó Sainz, hijo del doble campeón mundial español de rallys de idéntico nombre.

“Estaba ahí, no sabíamos si ir a una parada o a dos”, manifestó ‘Carletes’ acerca de la estrategia, que se acabó revelando como muy buena.

“No sabíamos que la ultra iba a durar tanto e ir tan bien a nuestro coche y por fin ese sexto puesto que se me ha escapado en muchas carreras, si hubiese terminado donde merecía en Paul Ricard o en México igual este año me hubiese salido de forma diferente”, opinó.

“Por este sexto en la carrera final en Abu Dabi me sabe bien, después de otras que hemos tenido”, explicó Sainz, que completó con Renault su cuarta temporada en la categoría reina, después de haber sacado todo el partido posible al Toro Rosso en sus tres primeras campañas.

“Es difícil pasar a los coches que tienen motores Mercedes y Ferrari”, explicó, acerca de sus repetidos adelantamientos.

“Intentaba dejar todo para la segunda zona de DRS, pero aún así no lo lograba con el DRS abierto, había que arriesgar por fuera, por dentro; por dónde fuera, para poder pasar”, afirmó Sainz, que este domingo puso fin a su etapa en Renault, que calificó como “positiva”.

“Ha sido positiva, habiendo demostrado de lo que soy capaz en esta última carrera. A principio de año estaba algo preocupado porque sabía de lo que era capaz y que tengo más potencial del que los números mostraban; y luego poco a poco he ido recuperando el ‘feeling’ con el coche. Y, bueno, ahí lo tenéis”, manifestó el español, cuyo compañero alemán Nico Hülkenberg sufrió un espectacular accidente al principio de la prueba.

“No sabía que era Nico el que había volcado y una alegría al ver que estaba bien. Me he llevado muy bien con él, ha sido un compañero de equipo ejemplar, de los pilotos más rápidos a los que me he enfrentado, si no el que más”, opinó.

“Y un caballero dentro y fuera de la pista”, añadió, respecto a su colega germano. “Hemos tenido luchas siempre respetándonos, ha sido un compañero de equipo perfecto”, apostilló Sainz, que ya piensa en el año próximo, con McLaren.

“Sí, sobre todo acabando la temporada así, ahora ya estoy esperando el invierno, con un equipo nuevo, dos años de contrato, el equipo de mis sueños… Estoy en muy buen momento, muy feliz de ver hacia dónde va mi carrera y voy a por todas”, concluyó Sainz. EFE