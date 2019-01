Carlos Sainz: “Hemos comido polvo para dar y tomar”

Arequipa (Perú), 11 ene (EFE).- El piloto español Carlos Sainz (Mini) contó hoy que se ha pasado la quinta etapa del Dakar en mitad del polvo y que, al reducir la velocidad por la nula visibilidad, se quedó atrapado en un talud de fesh-fesh (arena muy fina).



“Ahí me quedé hasta que me sacó un camión. Luego he rodado detrás de ellos hasta que los he podido adelantar. Ha sido un desastre”, relató Sainz con el mono lleno de polvo.



El madrileño destacó que empezó la jornada muy bien, registrando los mejores tiempos del tramo cronometrado, hasta que llegó a esa zona donde quiso detenerse hasta que se aclarara el panorama.



“Hemos tragado polvo para dar y tomar”, reiteró el piloto, cuyas opciones de repetir victoria en el rally son todavía más lejanas después de que este miércoles en la tercera etapa destrozara la rueda delantera izquierda de su coche al pasar por un agujero.



Al español le queda todavía por afrontar las cinco últimas etapas del rally, que por primera vez se disputa íntegramente en un único país, con diez jornadas de competición en Perú del 7 al 17 de enero. EFE



