Carlos Sainz: “Una séptima posición es para estar muy contento”

Montmeló (Barcelona), 14 may (EFE).- El piloto español de Toro Rosso Carlos Sainz valoró positivamente la séptima posición conseguida en el Gran Premio de España, una carrera en la que siempre fue “al ataque” después de salir desde la duodécima posición.

El piloto madrileño demostró los motivos por los que el trazado de Barcelona-Cataluña es uno de sus favoritos y consiguió puntuar ante muchos de sus aficionados, a los que agradeció el apoyo mostrado durante todo el fin de semana.

“Es para estar contentos, porque como habéis visto, ha sido una carrera siempre al ataque. Desde la primera vuelta hasta la última he estado intentando adelantar a todos los coches que tenía delante. He intentado de todo”, analizó.

Sainz lamentó no haberse aprovechado del incidente que se produjo en la salida entre Kimi Raikkonen (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull), algo que, según dijo, le impidió terminar en una mejor posición.

“Después del incidente de la salida, en el que yo creía que podríamos haber logrado más puestos si no hubiera sido por el caos que se ha montado en la curva dos, hubiese podido ser mejor. Pero séptimo es para estar muy contento”, agregó.

En la vuelta trece, Sainz tuvo un pequeño incidente con Kevin Magnussen (Hass), que a punto estuvo de dejarle fuera de la carrera en la salida de boxes.

“Entiendo lo que él (Magnussen) ha hecho y yo probablemente hubiese hecho lo mismo. Obviamente el que ha ido a por todas he sido yo, intentándole adelantar. No me ha dejado espacio y es comprensible que lo haya hecho”, puntualizó.

Sobre el rendimiento del Toro Rosso, Sainz admitió que le falta “algo de velocidad punta” durante las carreras y lamentó que fue “frustrante no poder adelantar a coches que llevan el motor del año pasado” como fue el caso de Pascal Wehrlein (Sauber).

En cualquier caso, Sainz confía en mejorar con vistas a la próxima carrera que se disputará en Mónaco, un trazado que se adapta a las características de su monoplaza.

“En Mónaco, deberíamos ir un poquito mejor que aquí. Tampoco mucho porque son circuitos parecidos, pero el hecho de estar menos tiempo a fondo y quizá podemos recuperar un poco de terreno en la clasificación y podemos evitar hacer las remontadas que llevamos haciendo desde la primera carrera”, precisó.

Más allá de lo estrictamente deportivo, Sainz agradeció las muestras de cariño por parte de sus seguidores más fieles, que llenaron una de las gradas del circuito de Montmeló.

“Me quedo con la vuelta de entrada a boxes saludando a la afición. Quiero agradecerles a todos su apoyo. Sin ellos esto no hubiera sido posible”, concluyó. EFE