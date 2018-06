Carlos Sánchez: “Sufrimos porque la pelota no quería entrar”

Ekaterimburgo (Rusia), 15 jun (EFE).- Carlos Sánchez, futbolista de la selección uruguaya de fútbol, afirmó este viernes, después de ganar 0-1 a Egipto, que su equipo sufrió porque “la pelota no quería entrar”.

“Estábamos jugando bien al fútbol por momentos. Uruguay se merecía ganar. Por eso, se sufría cuando la pelota no quería entrar. Pero felices al final del partido porque se ganó. Era lo importante”, declaró.

Sánchez, autor del pase que remató José María Giménez a gol, recordó que su equipo dispuso de “tres o cuatro jugadas claras” que paró el portero de Egipto y otras que no entraron por mala suerte.

“Al final se ganó y ha sido un paso importante. Cuando no marcas, no piensas en el futuro del Mundial. No piensas dentro de la cancha que te condiciona. Dentro piensas que faltan diez minutos o quince y que hay que ganar. No se piensa en el futuro antes de hacer lo que tienes que hacer en el presente”, comentó.

Por último, analizó a Egipto: “Es un muy buen equipo, con mucha dinámica, no deja espacios y nos complicó el partido. Para mí es una gran selección. Creo que tienen jugadores como para pasar a la segunda fase. Les deseamos lo mejor porque es una gran selección”, culminó. EFE