Carlos Saura presenta una cinta sobre la jota y recibe un premio a su carrera

Nueva York, 8 jun (EFE).- Carlos Saura presentó hoy el documental “Beyond Flamenco (Jota)” en la inauguración de la cuarta edición del festival de cine Las Américas, que se celebra hasta el 16 de junio en Nueva York.

El cineasta aragonés recibió, además, el galardón Las Américas por toda una trayectoria profesional dedicada al séptimo arte.

Durante la presentación, Saura aseguró que la cinta, pese a estar centrada en la jota como baile popular, no está concebida como un documental.

“No es un documental, es algo nuevo. Hay un intento de ir más lejos del puro folclore. Mi trabajo es este sentido ha sido ver cómo actualizar la jota”, afirmó el director de cine.

“Beyond Flamenco (Jota)” se suma a la lista de títulos que el cineasta ha dedicado a retratar el mundo de la música y la danza, por los que afirma sentir especial interés.

Al repasar su carrera detrás de la cámara, Saura reconoció que si no hubiera sido por festivales de cine como el de Cannes, Berlín o Venecia, “no hubiera podido hacer ninguna película” durante los años de la censura.

El director de la “La Caza”, película estrenada en Nueva York en 1967 con la que consiguió el reconocimiento internacional, dijo no sentir que dicha cinta fue su mejor trabajo.

“Todo el mundo dice que ‘La Caza’ es la mejor película. Yo no lo creo”, aseveró Saura.

El polifacético director de cine aseguró que ha tenido una formación “caprichosa” y nunca ha estado “preocupado por la técnica”. Sin embargo, apuntó haberlo estado “por la relación con los actores”.

“Los actores son personas delicadas”, aseveró Saura.

Al ser preguntado por la situación del cine en España, Saura se mostró preocupado por la falta de atención a la cultura.

“Lamentablemente el Gobierno español piensa que los que nos dedicamos a la cultura somos unos vagos”, puntualizó Saura.

No obstante, el cineasta afirmó: “El cine es una maravilla; reúne todo aquello que me fascina y que me gusta: la fotografía, la literatura, la música, la pintura, el color, la interpretación, todo”.

El festival de cine Las Américas es una iniciativa de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) en colaboración con el Museo Nacional Amerindio, que este año se celebra en el Instituto Cervantes de Nueva York. EFE