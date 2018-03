Carreño dice que tiene entrenamientos más largos que el partido con Istomin

Miami (EE.UU.), 24 mar (EFE).- El tenista español Pablo Carreño aseguró que suele tener entrenamientos más largos que los 45 minutos y 35 segundos que le llevó barrer de la pista este sábado al uzbeco Denis Istomin en segunda ronda del Masters 1.000 de Miami.

“Ha sido rápido, me he notado muy bien, he jugado muy bien”, dijo a la conclusión del partido el gijonés, que indicó que su entrenamiento de este domingo seguro que será más largo que el partido de hoy.

Explicó que su rival quizás se dio un poco por vencido en el segundo set y eso “facilitó las cosas” en un partido en el que Istomin “no ha estado todo lo acertado que quería” y a él le ha “salido todo”.

En este sentido, explicó además que el único juego que ganó el uzbeco “prácticamente” se lo regaló al tirar “tres derechas afuera y una doble falta” y que suele haber partidos “tan rápidos” y hacía mucho tiempo que no era “tan superior”.

Eso se debió, indicó, a que estuvo “muy cómodo” desde el principio, jugando “muy agresivo”, con numerosos “golpes ganadores”.

Por eso se felicitó de poder “confirmar que las sensaciones siguen siendo buenas” después de hacer un buen torneo en el Masters 1.000 de Indian Wells, donde perdió en cuarta ronda ante el sudafricano Kevin Anderson en el “tie-break” del tercer set (4-6, 6-3 y 7-6(6)).

Sobre el torneo de Miami dijo que sería “importante” aprovechar ausencias de jugadores como el número uno del mundo Roger Federer, que estaba en su lado del cuadro y fue eliminado este sábado por el australiano Thanassi Kokkinakis.

Pero antes debe jugar con el estadounidense Steve Johnson, que hoy despidió al francés Adrian Mannarino, decimoctavo cabeza de serie, por 6-3 y 6-3.

Dijo que Johnson es “muy peligroso” y será un “partido duro”, pero que si juega como hasta ahora tendrá “muchas opciones”.

El estadounidense tiene, indicó, muy “buen saque y derecha”, por lo que debe estar igual de agresivo que ante Istomin, “activo de piernas” e intentar “dominar” todos los puntos porque si no él, con la derecha, le hará “correr mucho”. EFE