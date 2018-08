Carreño no acabó el partido contra Sousa por sobrecarga en el muslo

Nueva York, 30 ago (EFE).- Pablo Carreño, duodécimo favorito, se retiró hoy en su encuentro de segunda ronda del Abierto de Estados Unidos contra el portugués Joao Sousa por una sobrecarga en el muslo que arrastra desde el torneo de Winston Salem.

En declaraciones posteriores al duelo, que se adjudicó Sousa por 4-6, 6-3, 5-7, 6-2, 2-0 y abandono del español, Carreño explicó que salió de aquel torneo “tocado del aductor izquierdo” y la lesión “progresaba bien”, pero el partido de hoy fue tan intenso que el músculo volvió a molestarle.

“He intentado pedir un fisio para tratar la zona, pero me iba molestando más, y antes de romper he decidido parar”, desgranó el español sobre un encuentro duro.

Las ecografías indican que no tiene una rotura y, apostilló, los tenistas juegan “con sobrecargas muchas veces”, pero explicó que su rival le exigió “mucho” durante el encuentro, por lo que lamentó no haber aprovechado más sus opciones para sacarle ventaja.

“Me voy triste porque el año pasado fue un Open buenísimo. Venía con ilusión, jugando muy bien, con confianza, físicamente no al cien por cien, pero he intentado dar el máximo. Triste por no poder acabar el partido”, sostuvo.

No obstante, el semifinalista del año pasado fue positivo y destacó que tiene mucho por delante y como “se ha acabado todo lo que defendía”, tiene “camino libre” en el futuro.

Todavía con una resonancia pendiente que se hará en Barcelona, el duodécimo jugador del ránking ATP consideró que el músculo “no está roto” porque ha sentido un “dolor que iba a más, pero no un pinchazo”.

“Espero que la resonancia salga bien, descansar y ponerme a tope para la Copa Davis”, expresó en ese sentido el tenista, que prevé estar en la semifinal del torneo en Francia apoyando a España. EFE