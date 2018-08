Carreño y Munar pasan ronda y Granollers cae, a la espera de Nadal y Muguruza

Nueva York, 28 ago (EFE).- Los españoles Pablo Carreño y Jaume Munar pasaron hoy la primera ronda en el Abierto de Estados Unidos, mientras Marcel Granollers no pudo vencer, antes de ver cómo se desenvolverán mañana en segunda ronda Rafa Nadal, Fernando Verdasco y Garbiñe Muguruza bajo un ambiente de altas temperaturas.

A la espera de lo que haga a última hora de este martes Carla Suárez en Flushing Meadows, la de hoy ha sido una buena jornada para los españoles.

Carreño pasó ronda con facilidad al vencer en tres sets al tunecino Malek Jaziri 7-5, 6-2 y 6-2.

El calor no hizo mella en Carreño, cabeza de serie número 12, puesto que desde el primer momento mostró mucha más consistencia que su rival, número 59 en la ATP.

Carreño enseguida rompió el servicio al tunecino en el primer juego del partido con un resto profundo y potente ante un tunecino que sólo presentó batalla al final del primer set.

Ahora Carreño deberá enfrentarse al portugués Joao Sousa, que demostró un buen tenis barriendo de la pista en tres sets al español Marcel Granollers, por 6-2, 6-2 y 6-3.

Este segundo partido duró una hora y 54 minutos, con los dos jugadores acusando las calurosas condiciones de hoy en Flushing Meadows.

Por su parte, al balear Jaume Munar le costó más que a Carreño, pero venció al belga Ruben Bemelmans por 5-7, 6-3, 7-6 (3), 2-6 y 6-1 en su debut en el Abierto de Estados Unidos.

El partido contra Bemelmans, quien sustituyó en el último momento al español Guillermo García-López, se alargó a tres horas y 58 minutos durante los cuales el belga peleó por la victoria y llegó a remontar en el cuarto set, pero finalmente quedó atrás en el quinto.

Munar, de 21 años y clasificado 85 del mundo según la ATP, se ha formado en la Academia de Rafael Nadal y este año accedió a la segunda ronda de Roland Garros y a la primera del Abierto de Australia.

El siguiente oponente del español será el argentino Diego Schwartzman, décimo tercer cabeza de serie, que triunfó hoy en el duelo contra su compatriota Federico Delbonis por 6-2, 7-6 (6) y 6-2.

Para mañana todas las miradas estarán puestas en Nadal y Muguruza, que jugarán sus duelos a última hora, el mallorquín contra el canadiense Vasek Pospisil y la española contra la checa Karolina Muchova. También Verdasco protagonizará un gran duelo ante el escocés Andy Murray.

Tras su despedida ayer de un Grand Slam, el veterano David Ferrer dijo en un mensaje en Twitter que “es tiempo de descansar en Xàbia” (Alicante), para recuperarse de la lesión que se hizo ayer ante Nadal: “Ayer fue una lástima para mi no poder terminar el partido pero me quedo con lo bueno de poder jugar en la pista central del US Open ante un jugador como Rafa y despedirme así de mi último Grand Slam”.

Tenistas como Rafael Nadal, y los también españoles Fernando Verdasco, Tommy Robredo o el argentino Juan Martín del Potro e incluso el suizo Roger Federer ensalzaron la carrera del alicantino David Ferrer, que anoche jugó su último Grand Slam antes de retirarse la próxima temporada en España. EFE