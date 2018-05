Cartes promete dejar un Paraguay “ordenado” al presidente electo Abdo Benítez

Asunción, 14 may (EFE).- El mandatario paraguayo, Horacio Cartes, prometió hoy que dejará un “país ordenado” al presidente electo, el oficialista Mario Abdo Benítez, en el último discurso con motivo del aniversario de la independencia de la nación emitido por el jefe del Ejecutivo, que termina su mandato en agosto.

“Estoy haciendo todo lo necesario para que por primera vez en la historia de la era democrática el presidente entrante reciba un país ordenado, con un presupuesto responsable y fondos suficientes para gobernar y continuar los proyectos que son para el bien general de la nación”, dijo Cartes en un discurso televisado.

“Con toda la humildad y patriotismo me pongo a disposición de todos los paraguayos y en particular de las autoridades electas para ayudar desde donde me toque estar para que fluyan todos los proyectos que priorizan el bienestar de la ciudadanía”, añadió.

Cartes recordó que Paraguay se asienta sobre una “historia de bravura y coraje” desde que el país alcanzó su independencia hace 207 años, pero subrayó que ello no es sinónimo de libertad mientras no haya bienestar para todos sus habitantes.

“Mientras exista la pobreza, la ignorancia y la falta de oportunidades, no habrá libertad real para nuestros compatriotas”, señaló.

Agregó que el desafío de Paraguay consiste en “reconstruir el país para que todos los hijos de esta maravillosa nación puedan tener las oportunidades de realizarse a pleno”.

“Es un desafío gigantesco, pero hemos avanzado muchísimo.Si logramos ponernos de acuerdo y empujar hacía el futuro todos juntos, no tengo duda de que seremos un pueblo imparable”, aseveró el presidente.

Cartes, del Partido Colorado, será reemplazado en el cargo por Abdo Benítez, de la misma formación, que es el presidente electo según los resultados preliminares de las elecciones del 22 de abril.

En esas elecciones, Cartes resultó elegido senador, cargo que debe jurar el 1 de julio.

Por ese motivo, se contempla la posibilidad de que Cartes presente su renuncia antes de esa fecha para no caer en la duplicidad de funciones.

De presentar su renuncia, esta debería ser aprobada por el Congreso, con lo que la Presidencia recaería hasta el 15 de agosto en Alicia Pucheta, que la semana pasada fue designada vicepresidenta por las dos Cámaras. EFE