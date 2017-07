Casa de la Cultura presentó “Say it dancing”

POR FIN DE CURSOS

El espectáculo incluyó la participación especial de “8 beats” y Andrea Aragón Botello.

Como parte de las actividades programadas por la Casa de la Cultura, perteneciente al Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED), que actualmente celebra con su Festival de Fin de Cursos el XXXVIII Aniversario, la tarde del pasado martes 4 de julio en el Teatro Victoria, se ofreció la presentación coreográfica “Say it dancing”.

Dicha presentación dejo ver el crecimiento artístico de los alumnos de jazz juvenil, taller de la Casa de la Cultura liderado por Carolina Ibarra Méndez, quienes ofrecieron un show que inició con “Pink” a cargo del grupo de principiantes, seguido de “Unsteady” con las coreografías de los grupos intermedios y avanzados.

“Bad liar”, “Sign of the times”, “My way”, “Shape of you”, “Vente pa’ca” y “Despacito”, conformaron la primer parte del programa al cual se sumó la participación especial de “8 beats”, seguido de la presentación de Samantha Alvarado y Carolina Ibarra con “Swalla”.

“Súbeme la radio”, “Sigo extrañándote”, “Me rehúso/Chillax”, “Felices los cuatro”, “Dynamite”, “Shed a light”, “That´s wat I like”, “Titanium”, “Grease”, también formaron parte del espectáculo en el que destacó como invitada especial Andrea Aragón Botello.