Casas-Zamora pide a Paraguay que “haga crecer” cuotas de género en política

Asunción, 10 jul (EFE).- El exvicepresidente de Costa Rica Kevin Casas-Zamora afirmó hoy, tras su encuentro en Asunción con parlamentarias paraguayas, que “hagan crecer” las cuotas de género internas de los partidos, que actualmente está en el 20 %, para mejorar la participación de las mujeres en la política.

Precisamente, el pasado mes la Cámara de Diputados tumbó el principal artículo de la ley de paridad, aprobada el 8 de marzo por el Senado, que establecía cuotas de participación de las mujeres en las campañas internas de los partidos del 50 %.

Los diputados votaron la ley de paridad sin el artículo que otorgaba dicha paridad, reduciéndola a un mero reconocimiento de la inequidad existente entre hombres y mujeres y los obstáculos que encuentran éstas para acceder a la política.

Tras su modificación en la Cámara Baja, la ley volverá a ser tramitada por el Senado.

En ese sentido, Casas-Zamora insistió en la necesidad de que existan dichas cuotas y de que se articulen en forma de “listas cerradas y cremallera” (intercalando hombres y mujeres).

Explicó además que las listas cerradas o “sábanas” contribuyen a “aliviar la carga de las mujeres en la búsqueda de financiamiento político”, ya que su elección es más fácil al estar soportadas por la estructura de los partidos.

No obstante, reconoció que la financiación política “es un obstáculo relativamente menor (para las mujeres) frente a otros estructurales”, puesto que su obtención no depende tanto del género, como de la pertenencia o no al sistema político.

El político costarricense señaló que el principal impedimento para el acceso de las mujeres a la política “es la distribución inequitativa de las responsabilidades de cuidado familiar”, así como la “limitada” independencia financiera de la mayoría de las mujeres.

Reconoció que dichos factores estructurales “son muy complejos de resolver”, pues tienen que ver con “cambios mentales” en la sociedad, pero “los cambios institucionales ayudan”.

Y en ese sentido lanzó algunas recomendaciones para fomentar la participación y el liderazgo femenino en la política, como fortalecer la transparencia referente a la financiación de las campañas “para que se vea en qué gastan los partidos el dinero que reciben para promover los liderazgos femeninos”.

Así como aumentar o introducir, en el caso de Paraguay, el uso de esa financiación específica de forma permanente, no sólo durante las campañas, y mejorar su control.

Por último, sugirió la adopción de “horarios más favorables a la vida familiar en las actividades políticas”, puesto que al recibir la carga de los cuidados, muchas mujeres se ven obligadas a “decidir entre la política y esas responsabilidades”.

El acto, que se celebró en el Congreso Nacional, fue presidido por la vicepresidenta segunda del Senado, Lilian Samaniego, que reclamó la aprobación de la ley de paridad para lograr la “participación real e igualitaria de la mujer en la política”.

Por su parte, la miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), María Elena Wapenka, aseveró que “es nuestro deber promover la inclusión y la equidad “en el acceso (de la mujer) a los procesos electorales, a los derechos y a la toma de decisiones”.

El exvicepresidente de Costa Rica participa en Paraguay en distintas conferencias sobre financiación política, organizadas por el Programa de Democracia y Gobernabilidad de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional(Usaid/Paraguay). EFE