Casi 10% de masa muscular se pierde a partir de los 40 años

México, 26 Ene (Notimex).- El proceso natural de envejecimiento, aunado a la falta de ejercicio y buena alimentación, provoca la pérdida de la masa muscular a partir de los 40 años hasta 8.0 por ciento a lo largo de una década.

La integrante del Comité Científico de la Asociación Mexicana de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional (AMAEE), Olga Gómez, aseguró que el proceso natural del cuerpo y la baja del apetito contribuyen a la pérdida del músculo en personas adultas.

“Incluso se puede perder hasta en una década 8.0 por ciento de la masa muscular y a partir de los 70 años hasta 15 por ciento”, recalcó.

La catedrática de Nutrición en la Universidad Anáhuac indicó que la masa muscular se recupera con ejercicio y buena alimentación, la cual requiere de manera principal elementos como la proteína.

“La proteína sabemos que nos va a dar la estructura, nos va a dar la capacidad de poder formar el músculo, reponer o reparar”, externó.

Asimismo, destacó que el consumo del metabolito HMB, que se encuentra en productos como el pollo, soya, pescado, toronja o aguacate, permiten mantener la masa muscular, sin embargo, recalcó que se encuentra en bajas cantidades.

“Requerimos de tres gramos de este metabolito y para alcanzarlo, por ejemplo, debemos comer seis mil aguacates al día, por eso es mejor recurrir a otras opciones para consumir el gramaje recomendado”, resaltó.

Por su parte, el doctor José Ronaldo Flores, médico adscrito a la Dirección de Medicina del Deporte por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), recalcó que los adultos no podrán ganar la masa muscular si no lo complementan con ejercicios sencillos.

Detalló que éstos solo requieren un tiempo de 15 minutos cada tercer día, con movimientos de ocho a 12 repeticiones en cada parte del cuerpo y que pueden realizarse con el peso de botellas de agua o lo que se tenga a la mano.

“El proceso de envejecimiento no se puede detener, pero sí se vive muy distinto si la persona es activa o no. Si uno evalúa cuánto músculo tiene una persona de 70 años que hace ejercicio de fuerza contra uno 30 que no hace, el de 70 puede tener lo mismo o más”.

Subrayó que el músculo se puede recuperar sin importar la edad, y que el déficit de 8.0 a 10 por ciento de masa muscular por década se puede revertir en tres meses si se entrena y se come de manera adecuada.