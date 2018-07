Casillas: “Sinceramente, no entiendo muy bien el uso del VAR”

Moscú, 15 jul (EFE).- El guardameta español Iker Casillas, campeón del mundo en 2010, confesó este domingo que no entiende “muy bien el uso del VAR” porque, en su opinión, el árbitro argentino Néstor Pitana señaló “una falta que no es a (Antoine) Griezmann” en la jugada del primer gol de Francia ante Croacia (4-2).

“Sinceramente, no entiendo muy bien el uso del VAR. El árbitro señala una falta que no es a Griezmann. Gol de Francia en esa acción. No pasa nada”, escribió Casillas en su perfil de Twitter tras el primer tanto del cuadro ‘bleu’ en la final del Mundial de Rusia.

El atacante uruguayo Luis Suárez le dio la razón y apuntó que “aparte de eso (Paul) Pogba en fuera de juego, que “participa” en la jugada…”. EFE