Caso SEGALMEX… alcanza a ex gobernador de Durango.

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

Por si no tuviéramos bastante con los escándalos financieros en los cuales, se ha visto inmerso el ex gobernador de Durango, José Aispuro Torres, esta semana el periódico Reforma, publicó nuevos escándalos relacionados con el caso Segalmex, entre los que destacan la “Estafa Lechera”, sobornos y posibles actos relacionados con factureras, pero por si algo le faltara a nuestra entidad para estar sumergida en esas problemáticas, el mismo rotativo publicó esta semana, un reportaje en el que se incriminan a dos ex gobernadores por el presunto desvío de mil 687 millones de pesos, bueno pues uno de ellos, es el ex mandatario de Durango, mismo que ayer negó la veracidad de ese trabajo periodístico, incluso se atrevió a dar su propia versión sobre lo qué pasó.

Junto al mandatario duranguense, también surgió el nombre del ex gobernador de Michoacán, el perredista Silviano Aureoles Conejo, ambos, según la investigación referida, habrían cometido ese desvío en perjuicio de Seguridad Alimentaria Mexicana, sin embargo, el nacido en Tamazula aclaró que él, jamás cometió semejante acto, pues asegura que durante su mandato, no recibieron dinero de Segalmex, pues incluso en la fotografía en la que aparece con Ignacio Ovalle -directamente implicado en todo ese escándalo- corresponde al estado de Zacatecas, entidad en la que se signó dicho convenio, pero que a decir del ex mandatario, el acuerdo era muy favorable para los productores duranguenses, pero que aquel gobierno que él encabezó, no recibió ni un solo peso de esos recursos.

Lo anterior tendría una carga de veracidad, si no fuera por los 25 mil millones de pesos que los duranguenses, aún no sabemos a dónde fueron a parar y que es un desvío que dejó quebradas las arcas estatales, por lo que al darse a conocer la noticia de que el ex mandatario, estaba implicado en un presunto desvío de recursos pero ahora relacionados con Segalmex, por los antecedentes expuestos, la mayoría de quienes viven en esta entidad, difícilmente pusieron en duda la veracidad de esa información, pues está claro que algo paso en ese sexenio fallido que aparentaba sería del “cambio” y terminó siendo pan con lo mismo o quizá algo peor, ello de acuerdo a los datos aportados, tal es así, que lo más seguro, es que reprueben la cuenta pública correspondiente al último año de gobierno al “Güero” en el Congreso del Estado.

Sobre el caso en el que aparece el ex mandatario sumergido en un nuevo escándalo de corrupción, por el desvío multimillonario referido, él asegura que sólo se ofreció a hablar con los productores de Nuevo Ideal y la Laguna, según él, para acercarlos a la instancia federal, para que ellos negociaran sus propios acuerdos, algo que muy pocos creerían por los antecedentes de corrupción que marcaron a su sexenio y por lo que ya no se le ve por estas tierras y a algunos de sus ex colaboradores, ya los están buscando para que respondan por tantas irregularidad a las arcas estatales, no vaya a ser que a esto también se le sume lo de Segalmex.

