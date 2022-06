Castillo anuncia encuentro con Boric para tratar temas fronterizos

Lima, 18 jun (EFE).- El Presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció este sábado un próximo encuentro con su homólogo chileno, Gabriel Boric, para tratar temas fronterizos, desde el departamento sureño de Tacna, donde se celebró el Consejo de Ministros Descentralizado.

“En los próximos meses vamos a ir a la tierra natal del presidente Boric, en Chile, a Punta Arenas, al otro lado de esta tierra fronteriza, a llevar a cabo el gabinete binacional (…) y con el aprecio y obligación como Gobierno vamos a trasladar las demandas de Tacna a este gabinete binacional”, dijo Castillo tras el Consejo de Ministros.

Aprovechó para mandar un abrazo a Boric y explicó que ambos se reunieron en Los Ángeles, en la Cumbre de las Américas celebrada la semana pasada, donde agendaron “temas urgentes en el tema fronterizo entre Chile y Perú”.

“Hay un compromiso, por no decir personal, con el presidente Boric, que antes de este gabinete le vamos a tener a él en la ciudad de Lima”, sostuvo el presidente.

Castillo también anunció la realización de un nuevo censo nacional para actualizar los datos sobre las poblaciones más necesitadas.

Según el mandatario, la falta de actualización de datos hace que “por más que hagan esfuerzos los sectores”, los recursos no llegan a quienes deberían llegar y que “esto ocurre pese a que se cuenta con presupuesto para ello”.

El Consejo de Ministros Descentralizado celebrado este sábado en Tacna es una de las últimas paradas del Ejecutivo en su recorrido del país, puesto que Castillo afirmó que el próximo 21 de junio se reunirán en Arequipa, y terminarán esta ruta en Áncash.

“Este es un Gobierno no solo con un carácter descentralizador, también traslada a cada uno de los sectores ministeriales no solamente para escuchar al alcalde o gobernador si no también para escuchar a todas las organizaciones”, señaló Castillo.

Por otra parte, Castillo aprovechó para defender su inocencia frente a las acusaciones de la Fiscalía, donde este viernes fue interrogado en torno a un presunto caso de corrupción en el actual Gobierno.

“Acá estamos dando la cara. El día de ayer asistimos al Ministerio Público y reitero una vez más nuestra voluntad de colaborar con la justicia, y lo haremos siempre porque el que nada debe, nada teme”, declaró al terminar su intervención.

La Fiscalía ha planteado que el mandatario es el líder de una organización presuntamente encargada de organizar la adjudicación de obras a empresarios que colaboraron con su campaña electoral del año pasado y de nombrar a funcionarios afines a esa tarea. EFE

