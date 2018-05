Causeur: “Estoy flipando. No podíamos perder”

Belgrado, 20 may (EFE).- Fabien Causeur, escolta francés del Real Madrid, no dudó en comentar que estaba “flipando” con el triunfo esta noche del Real Madrid en la final de la Euroliga, frente al Fenerbahce, añadiendo que no “podían perder”.

“Creo que voy a necesitar dos días para recuperarme de lo que está pasando. Estoy flipando. Después de ganar la semifinal apenas he dormido, estaba nervioso. Quería tanto gana la Copa que creo que nadie la quería más que yo. Hoy lo he demostrado porque he jugado con el corazón, lo he dado todo y hemos ganado. Es increíble”, dijo a EFE Fabien Causeur.

“Otro día veré el vídeo, pero ahora me acuerdo de los dos tiros libres que he fallado que nos podían haber hecho perder el título, pero nos hemos salvado. No podíamos perder, teníamos tanta fe en este grupo, hemos peleado tanto, que no podíamos perder”, indicó.

La victoria ha sido además en un campo con quince mil aficionados turcos en contra.

“Que más da, este equipo ha ganado en Atenas, en Fenerbahce. Sabemos cómo jugar estos partidos, tenemos gente que ya había ganado la Euroliga y yo les sigo, voy a la guerra con ellos”, finalizó Fabien Causeur. EFE