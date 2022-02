Cayó venta de casas en la capital

De hasta 80% debido a la “cuesta de enero”

De hasta un 80 por ciento fue la caída en la venta de casas en la capital, esto debido a la “cuesta de enero”, reveló María Teresa Flores Jáquez, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) quien destacó que lo único que ha subido son las rentas.

A la entrevistada destacó que, históricamente, el mes de enero resulta ser uno de muy bajas ventas para los agentes inmobiliarios, debido a que la gente no cuenta con los recursos para adquirir una vivienda luego de los gastos de las fiestas decembrinas y el pago de impuestos al inicio de año.

Sin embargo, la caída en la venta de viviendas tiene un matiz más intenso este año, debido a la crisis económica que ha provocado la pandemia; “se espera que poco a poco la pandemia vaya bajando y haya más recuperación, pero de momento sí reportamos una disminución muy significativa”, dijo.

Por otro lado, el sector de los departamentos y cuartos en renta sí ha mostrado un repunte de hasta el 70 por ciento en lo que va del año, principalmente por el regreso presencial a clases en las universidades, ya que los estudiantes foráneos arriendan estos inmuebles para llevar a cabo sus estudios.

Lamentablemente, los estudiantes, por su propia condición, no cuentan con los recursos suficientes, por lo que buscan rentas de máximo 4 mil pesos, y no hay muchos inmuebles de ese tipo; “ahora traemos un déficit de este tipo de departamentos, más caros no los rentan”, expresó.

Flores Jáquez refirió que en el tema de la renta de locales comerciales estos todavía van bajos, pues muchos negocios han tenido que cerrar sus puertas y no han llegado nuevos comercios; “tristemente en ese tema no tenemos todavía recuperación, hay mucho local vacío”, puntualizó.

