CEC llama a la responsabilidad durante fiestas patrias

El presidente del Consejo Estatal Ciudadano, Jorge Mojica Vargas, hizo un llamado a la ciudadanía para que estos días de festejo para los mexicanos por un aniversario más de la Independencia de México tomen conciencia y eviten realizar fiestas con gran número de personas, toda vez que ante la contingencia que se vive sigue latente el riesgo de contagios por Covid-19; destacó que el más claro ejemplo se dio en días pasados, donde una sola persona infectó a 10 familiares durante una fiesta privada.

Este 15 de septiembre se celebra el Grito de Independencia y aunque las autoridades municipales y estatales han dado a conocer que esta celebración solo se realizará de forma virtual para evitar aglomeraciones en la Plaza IV Centenario, ya existen muchas manifestaciones por parte de ciudadanos sobre los festejos que harán en compañía de familiares y amigos.

En este sentido, el presidente del Consejo Estatal Ciudadano dio a conocer que durante este fin de semana algunos denominados inspectores honorarios estuvieron realizando recorridos en diferentes colonias y fraccionamientos de la capital, así como en tianguis y lugares de reunión, para ver el comportamiento de los ciudadanos, respecto a si cumplen o no con las recomendaciones sanitarias para evitar los contagios, señalando que, desgraciadamente, ya se han relajado y la realización de fiestas privadas siguen en aumento.

Manifestó que ante la celebración de las fiestas patrias existe una alerta sobre el incremento sustancial de reuniones que se estarán presentando desde este 14 y hasta el día 16, lo que pone en riesgo tanto a la ciudadanía, como a los servicios de salud que cabe destacar ya se encuentran con números altos y con poco personal, lo que sin duda provocaría un colapso.

“El problema de estas fiestas es que las personas hacen confianza, no se protegen y las consecuencias son las ya señaladas, estamos sufriendo una especie de anestesia colectiva donde ya somos indiferentes a lo que sucede”, subrayó.

Por esta razón hizo un exhorto a la ciudadanía para que se respeten las medidas que están haciendo las autoridades de salud y se evite con motivo de las fiestas patrias este tipo de reuniones sin ningún control, llamando a la responsabilidad social y conciencia colectiva; “no es necesario que tengamos un familiar enfermo o que pierda la vida por este motivo, debemos ser responsables y ver las estadísticas no solo del país, sino del mundo, no es mentira esta epidemia, no es algo para causar pánico, es real y está cobrando vidas pero lo más importante es que no cobre la vida de uno de nosotros o de nuestra familia”.

Comparte

Tweet

More







WhatsApp