Ceferin: “El dinero no manda. El fútbol no está en venta”

Madrid, 23 may (EFE).- El presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, instó a la Unión Europea a que trabaje junto a este organismo para lograr “un fútbol europeo que sea justo, impredecible, abierto y unido” y aseguró que “el dinero no manda” y que “el fútbol no está en venta”.

“El dinero no manda y el modelo europeo de deporte debe respetarse. El fútbol no está en venta. No dejaré que nadie sacrifique sus estructuras en el altar de un mercantilismo despiadado y cínico”, dijo en su intervención ante el Consejo de Ministros de Deportes de la UE en Bruselas.

Ceferin repasó en la misma el trabajo de la UEFA para fomentar las relaciones positivas con las instituciones políticas europeas y sus responsabilidades, que van más allá de la organización de competiciones.

“Día tras día, mantenemos un conjunto de valores y conciliamos los intereses contrapuestos de varias partes interesadas: aficionados, jugadores, clubes, ligas, federaciones nacionales, medios de comunicación y patrocinadores. Y la creciente comercialización del fútbol solo subraya la necesidad de un organismo gobernante fuerte, creíble y progresista”, agregó.

Según informó la UEFA, Ceferín resaltó que el organismo que comanda “se esfuerza por financiar sus propias actividades”, con la reinversión de sus ingresos en el juego, y aseguró que mientras sea presidente “no habrá lugar para perseguir esfuerzos egoístas o esconderse detrás de falsas pretensiones”.

“No puedo aceptar que algunas personas que están cegadas por la búsqueda de beneficios estén considerando vender el alma de los torneos de fútbol a fondos privados nebulosos”, subrayó días después de haber cuestionado la forma de actuar de la FIFA ante la oferta recibida de un fondo de inversión para crear nuevas competiciones como la Liga Global de Naciones por valor de unos 25.000 millones de dólares.

Ceferin se refirió también al equilibrio competitivo en el fútbol, “algo que es esencial para el atractivo” de éste, y consideró una “amenaza” para el mismo que la riqueza esté en manos de un grupo de clubes.

“Estamos listos para tomar medidas con el objetivo de mejorar el equilibrio competitivo. Hay una necesidad urgente de actuar y responder antes de que sea demasiado tarde. No se queden sin hacer nada… no adopten una política de esperar. Deberían compartir este objetivo que queremos cumplir: la apertura e imprevisibilidad de las competiciones”, pidió.

Tras considerar que la Eurocopa de 2020, con la que la UEFA celebrará el 60 aniversario de la competición, “ofrecerá una serie de beneficios duraderos que permanecerán en Europa mucho después de que el torneo finalice”, Ceferin aplaudió la relación positiva y proactiva con la UE.

“El fútbol europeo es más fuerte cuando une a todas las partes en torno a los mismos objetivos. En general, podemos mostrar una Europa fuerte y unificada, además de demostrar nuestro compromiso conjunto de generar cambios positivos en todo el continente europeo”, concluyó. EFE