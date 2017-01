Cefoffut amarra pase a semis.

El combinado del Centro de Formación Futbolística para Futuros Futbolistas Profesionales (CEFOFFUT PRO) avanzó a las semifinales dentro de la categoría 2009 en acciones de la Liga Infantil de Futbol 7 José Ángel “Monito” Ramírez Calderón, pues sus jugadores el fin de semana pasado derrotaron a la Anexa dentro de la ronda de cuartos de final.

Fue una batalla en donde el conjunto de la Anexa lucho durante los primeros 20 minutos, no obstante, el talento demostrado por sus jugadores desapareció para el complemento, fue ahí en donde apareció el poder ofensivo del CEFOFFUT PRO, escuadra que se llevó la victoria para avanzar a semifinales con un marcador de 9 goles por 3.

Las dianas con las que el cuadro del CEFFOUT PRO se llevó el triunfo son responsabilidad de Diego Domínguez, Suocha Cueto, Ramiro Reta con un par y la cuenta la cierra Santiago Pérez con 5 pepinillos más, por su parte, la Anexa descontó con las anotaciones de Enrique Reyes, Carlos Rodríguez y Renata Martínez.

Por otro lado y por el momento, los otros dos equipos invitados a las semifinales son las escuadras del Deportivo Maderera y las Águilas del Maderera, ya que el primer cuadro en mención cayó ante el Deportivo Ramos, no obstante, los vencedores alinearon jugadores mayores a los 7 años de edad y terminaron descalificados, por su parte, los emplumados no se ensuciaron puesto que el Deportivo Saracho no acudió a su encuentro de cuartos de final.

En tanto, los equipos de la Academia de Futbol “Santos Durango” y Dragones se estarán enfrentando para conocer quién será el cuarto invitado a las semifinales.

De ganar Dragones, quien es el sublíder general de la competencia las semifinales quedarían en el siguiente orden: Águilas del Maderera Vs Club Deportivo Maderera y CEFOFFUT PRO Vs Dragones;

De ganar Santos Durango, Águilas enfrentaría a Santos Durango y CEFOFFUT PRO al Deportivo Maderera.