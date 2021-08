Cerrarán antros y bares durante un mes

*Para tratar de frenar contagios en jóvenes

Por: Martha Medina

Durante la reunión más reciente del Consejo Estatal de Seguridad en Salud se acordó con las y los presidentes municipales establecer nuevas medidas y llevarlas a cabo de manera conjunta para reducir aforos y verificar que se cumplan, informó el gobernador José Aispuro Torres, al dar a conocer que ya se aplican protocolos que corresponden al color naranja.

Destaca el cierre que se tendrá de antros y bares, el gobernador dijo que se realizó una reunión con los propietarios de estos establecimientos para pedirles que apliquen estas medidas al menos por un mes, con la confianza de que para septiembre una gran parte de la población de 18 años y más estará vacunada.

Manifestó que este 4 de agosto se dará a conocer el semáforo epidemiológico en el que se encuentra la entidad, “nosotros en los hechos estamos en semáforo naranja, eso nos debe llevar a tomar medidas que realmente comprometan a toda la sociedad, mañana se publicarán en el periódico oficial las nuevas acciones, a su vez, cada uno de los ayuntamientos de acuerdo a sus condiciones y necesidades tomarán como base este decreto para expedir un reglamento”, dijo.

Externó que en esos momentos se realiza un esfuerzo para ampliar las camas que se tienen en la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE y Sedena, pero insistió en que es necesario que la población participe, si no hay necesidad de salir que no lo haga, al recordar que el mayor riesgo actualmente es en las personas con menores edades, los jóvenes que no se han vacunado.

Esto último obedece a que el proceso de vacunación viene de mayores a menores, recordó que en 17 municipios se aplica la inmunización a personas de 18 a 29 años, aunque todavía no en la capital, al concluir el proceso de 30 a 39 se espera que en tres semanas o máximo un mes se buscará contar con el biológico suficiente para aplicarlo.

Espera que este mes se logre que buena parte de la población de 18 años cuente con al menos una dosis, lo cual permitirá tener condiciones para resistir el virus, pero en tanto eso sucede el llamado es que la población se cuide, haga uso de cubrebocas, lavado de manos, evitar reuniones masivas, reuniones sociales, que es donde está demostrado que está el mayor número de contagios.

“Los jóvenes son los que más salen a eventos sociales, son los que más se están contagiando y hoy en día nuestra preocupación está en este sector”, dijo el gobernador, al señalar que existe el riesgo de que una persona vacunada se pueda contagiar, pero las consecuencias que puede presentar sean menores a comparación de quien no lo está.

Primordial frenar contagios en jóvenes: Salum

El alcalde Jorge Salum del Palacio señaló que el cierre de antros y bares busca frenar los contagios en el sector de los jóvenes.

“Con algunas cámaras empresariales se ha puesto sobre la mesa la gravedad de la mayor cantidad de contagios que se han venido dando recientemente, incluso supera los que tuvimos al inicio de la pandemia, esto nos pone en alerta a pesar de tener algunas ventajas como la propia vacunación, estadísticamente los que estamos vacunados es donde menos contagios se tienen”.

Señaló que la población más vulnerable son los jóvenes ya que no han recibido todavía la vacuna, así que el cierre se hará durante un mes, ya que tal vez para el septiembre se pueda vacunar al sector de 18 a 29 años y tener a toda la población cubierta.

“Debemos reforzar las medidas de prevención y restringir sobre todo los aforos tratando de disminuir la movilidad, como los antros, ya que son lugares donde hay mayor posibilidad de contagio ya que es donde menos se guarda la distancia y se toman las medidas”, relató.

Al 78% ocupación en camas covid

Por su parte el secretario de Salud en el estado, Sergio González Romero, señaló que la ocupación de camas destinadas a la atención de personas con covid-19 alcanzó ya el 78 por ciento, pese a haber ampliado la capacidad de servicio con 200 camas reconvertidas.

Aseguró que es el Hospital General 450 el más saturado, pues ahí van tanto derechohabientes como no asegurados, jóvenes y mayores, ricos y pobres; “no tenemos camas covid en hospitales privados. Hay personas en terapia intensiva que nunca habían ido a un hospital público. Así es la enfermedad, por eso debemos cuidarnos todos”.

