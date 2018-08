César Andrade, una historia inspiradora de superación personal

Compartió sus anécdotas de vida en una conferencia que formó parte de la Cruzada 2018.

Por: Ociel Saucedo

El ex futbolista profesional del Club Atlas, Cesar Andrade, visitó la ciudad de Durango para impartir una conferencia de superación personal que formó parte del programa de actividades de la Cruzada 2018, evento organizado por un grupo pastoral y juvenil cuyo objetivo es defender los valores de la familia y ayudar a mejorar y salvar el matrimonio.

“Me invitó mi amigo Gabriel Herrán y otras personas que organizan este evento que es muy importante, aquí encuentras tranquilidad y paz y algo muy importante para el crecimiento personal”, indicó Cesar Andrade.

Cientos de personas se dieron cita en las instalaciones de Arena Lobo para escuchar las anécdotas de quien fuera una de las promesas más importantes del futbol mexicano en los años 90s.

“En esta vida todo lo que hagamos hay que hacerlo con calidad, hay que hacerlo bien, el llegar a debutar en el futbol profesional fue algo que nunca pensé lograr, pero cuando se me dio la oportunidad no fue una coincidencia, me la gane en base a mi esfuerzo”, recuerda Andrade.

Cesar habló sobre lo difícil que fue para él adaptarse a vivir en una urbe imponente como Guadalajara y de las dificultades que debe superar un aspirante al futbol profesional.

Indicó que no fue fácil tomar la decisión de abandonar la universidad y arriesgarlo todo por el futbol, pero su esfuerzo se vio recompensado poco tiempo después, al conseguir el ansiado debut en el Club Atlas, en un partido ante el Puebla que él jamás olvidará, su técnico en aquel entonces era el argentino Ricardo Lavolpe.

Su carrera tuvo un camino ascendente, pues con tan solo unos meses de haber debutado en el máximo circuito ya había jugado una final y se ganó el llamado a la selección nacional sub-23. Estaba destinado a convertirse una leyenda, pero su paso en el futbol fue tan exitoso como efímero.

Una mala decisión derivada de su molestia por los pocos minutos que tuvo en un partido ante el Morelia cambió su vida de forma irreversible. En aquella ocasión Cesar en compañía de su compañero de equipo Javier Amador salieron a divertirse y consumir bebidas embriagantes. De regreso a sus hogares perdieron el control del auto en que viajaban y se estrellaron contra un muro divisorio del periférico de Guadalajara. A consecuencia del incidente Cesar perdió la pierna derecha y tuvo que abandonar el futbol profesional.

Años después del incidente, Cesar dejó atrás la depresión y comenzó un camino de superación que lo ha llevado a seguir con su vida y cumplir con sus metas, como terminar su carrera profesional de Licenciatura en Administración y seguir practicando deporte, también ha publicado un libro cuyo título es el “Partido más difícil de mi vida”.

“Es una narrativa donde se habla sobre crecimiento personal y desarrollo humano y cuyo mensaje es que vivir es algo chido, es lo mejor”, señala el ex futbolista.

Con más de 10 años de impartir conferencias Cesar sigue causando impactando la vida de jóvenes y adultos, pero aún le queda anhelos por cumplir, pues asegura que quiere ser Director Técnico y espera tener algún la oportunidad en la primera División del futbol mexicano.