Cese fulminante a Bueno Ayup y Alejandro Castro importantes funcionarios municipales de Durango

José Ramón Enríquez cesó de manera fulminante a su secretario de Finanzas, Francisco Bueno Ayup, y su secretario privado, Alejandro Castro, por la volcadura en que en que se vieron envueltos ayer por la madrugada en completo estado de ebriedad.

Y más que por la volcadura, por haberse fugado del lugar y no haberse quedado a responder por las consecuencias.

Hace unos minutos, el alcalde Enríquez Herrera llamó a los medios para informar que minutos antes: “Pedí al licenciado Bueno Ayup y al licenciado Castro, que dejen sus cargos…”.

Hace un año el pueblo nos confió el gobierno de la capital y nos comprometimos a actuar con responsabilidad, con congruencia, y esta es una acción de congruencia.

Recordar que Bueno Ayup y Castro estuvieron de parranda prácticamente toda la noche un antro de la calle Peñón Blanco en Lomas del Parque, y la volcadura se produjo minutos después de las 5:00 horas, cuando apenas se disponía a cerrar al público, no obstante que el reglamento dispone el cierre a las 3:00 horas.

No se sabe si ayer el antro funcionó a petición y autorización de los funcionarios municipales tiempo extra, pero está comprobado que operó casi hasta el amanecer, y eso no es correcto.

Hay una fotografía en la que se aprecia al ex titular de finanzas visiblemente fuera de sí, o borracho o no sabemos qué, pero ahí está y no sabemos si es tras la volcadura, instantes después, u horas después, pero se ve desencajado.

Recordar que Bueno Ayup es un hombre controversial, que no es este el primer espectáculo que se le conoce. En Hermosillo y en Querétaro todo mundo sabe de sus correrías, y el año pasado la Fiscalía General en el Estado de Durango lo detuvo y lo trasladó a Sonora para que respondiera por un mandato judicial sobre la manutención de un hijo, pero son muchos y frecuentes sus escándalos.