CFE no ha respondido a peticiones de ciudadanos

Luego de que el pasado jueves las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fueran tomadas por un grupo de ciudadanos inconformes por excesivos cobros en los recibos que llegan a las familias de bajos recursos donde no tienen muchos aparatos eléctricos, trabajadores de la dependencia se comprometieron a dar alguna solución a sus peticiones pero hasta el momento no han sido atendidos.

Luis Ángel Mejorado, representante social, manifestó que aunque desalojaron las instalaciones de la CFE aún continúan con las inconformidades, “pedimos una reunión con el superintendente y nos manifestaron que se iba atender la situación, un encargado quedó formalmente de atendernos y regresar con una respuesta, jamás lo hizo”.

“Desde hace 5 meses pedimos audiencia con el superintendente y hasta el momento no se ha concretado, nos dicen que está de viaje y ahora que está de vacaciones, lo que nos convoca a tomar decisiones drásticas”, afirmó.

“Hay diferentes situaciones que les queremos hacer saber, como cuando ofrecen un día para pagar, les hace falta de criterio, es injusto cuando a una persona le faltan hasta 2 pesos para pagar, aun así le quieren hacer el corte de energía”, manifestó.

Precisó: “No vamos a permitir ningún corte de energía, estamos muy bien organizados y nos inconformaremos con el no pago”.

El representante social señaló que “los altos incrementos son provocados por el Presidente Enrique Peña Nieto, que no cumplió su palabra de bajar precios, por lo que el no pagar es una manera de manifestarnos, cuando los gobiernos no cumplen vamos a tomar acciones”.

Afirmó que la CFE tiene un sistema establecido en el que si en una vivienda aumenta su consumo y luego baja el cobro ya no disminuye, si duran un año pagando un alto costo de energía y el siguiente baja se le sigue cobrando la misma tarifa, también se les ha comprobado con fotos en las tomas de lectura que están mal, que están alteradas.

“La gente sabe las irregularidades y expresa sus quejas en internet, siempre es de la empresas con más quejas, ya hay mucha gente de las redes sociales que nos está apoyando”, comentó.

Sobre si han acudido a otras dependencias a hacer una denuncia formal, dijo “en un tiempo nos respaldamos con otras instituciones como Profeco, desgraciadamente es otra dependencia federal que no nos resolvió, no ha funcionado”.