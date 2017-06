“Chabelo” podría regresar a la televisión, dice Xavier López

El actor y comediante desfiló por la alfombra roja de la película “Las hijas de Abril”

México, 21 Jun (Notimex).- A días de entablar pláticas con representantes de la empresa Televisa, el actor y conductor Xavier López, “Chabelo”, comentó que su personaje regresaría a la pantalla chica siempre y cuando sea un proyecto bueno para el público.

“Estoy abierto a cualquier propuesta siempre y cuando me guste y sea lo que yo quiero hacer, de otra manera no”, dejó claro el actor en entrevista con los medios durante la premier de “Las hijas de Abril”, película escrita y dirigida por Michel Franco.

Indicó que “Chabelo” regresará dependiendo de la reunión que tendrá el miércoles o jueves en la televisora de San Ángel.

“Todo dependerá de lo que me propongan y tendrá que ser algo bueno y útil, bueno para el público y después para el personaje”, planteó el actor que con gozo se dejaba fotografiar con sus admiradores, quienes lo mismo le preguntaban por su estado de salud que por su regreso a la televisión.

Aun cuando mencionó que no extraña la televisión porque después de 60 años de estar allí toma a bien un descanso, Xavier López externó que su desacuerdo radica en la manera de hacer televisión hoy en día.

“Pienso que si los anteriores no sabían mucho de televisión, los de ahora menos (…) Hace falta mucha televisión para los niños”, dijo.

Respecto a los proyectos que, según se dice, tiene en puerta para teatro y cine, señaló que “todos son pláticas y proyectos, son cosas que se quieren hacer, pero yo voy tomando las cosas según se vayan presentando. Si me gusta lo hago y si no me gusta no lo hago”.

Por otro lado, externó que decidió salir de donde estaba “guardadito” con la intención de apoyar lo que es mexicano y sobre todo cuando se trata de un mexicano tan exitoso como Michel Franco, quien prepara una serie de comedia para televisión.