Chávez Jr asegura que sí puede ser digno representante de México

Las Vegas, EUA., 3 May (Notimex).- Julio César Chávez Jr salió en su defensa y aseguró que sí puede ser un digno representante de México, y de paso aprovechó para lanzar los últimos “jabs verbales” a Saúl “Canelo” Álvarez.

El pugilista tapatío aseguró que debido a la indisciplina y al dopaje que tuvo Chávez Jr, el sinaloense no puede representar mejor al país que él, a lo que respondió el hijo de “JC”.

“Escuché que dijo que no represento a México porque salí positivo en mariguana en 2012, pero nunca he golpeado a nadie, así que no tengo problemas para representar al país”, dijo Julio.

Ello en referencia a la acusación de Ulises Solís de haber sido golpeado por el tapatío hace más de cinco años, a lo que agregó el Junior: “creo que nunca he atentado contra otra persona y él lo ha hecho”.

Luego se olvidó de las palabras y dijo que deberá mostrar con hechos sobre el ring toda la preparación realizada, “es importante para demostrar muchas cosas más que hablar, tengo que ganar la pelea y después vendrán muchas cosas buenas”.

Enfocado solo en ganar la pelea y listo por el trabajo que hizo en el Centro Ceremonial Otomí, el hijo del legendario “JC” aseveró que nada ni nadie harán cambiar su mentalidad “de venir a ganar y dar una buena pelea”.

Aseguró que ambos pugilistas tienen mucho que perder, “a lo mejor él está más activo, ha peleado más, yo por ser hijo de Julio César Chávez, por la rivalidad que hay, creo que el que pierda perdería mucho”.