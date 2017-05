Chávez revela que comió “casi nada” la semana del pleito con “Canelo” Álvarez

México, 10 may (EFE).- El mexicano Julio César Chávez hijo reveló hoy que comió “muy poco” las dos últimas semanas de su preparación para la pelea contra su compatriota Saúl “Canelo” Álvarez, y en la semana previa al combate su ingesta de alimentos fue de “casi nada”, situación que lo mermó físicamente y por lo que ofreció “la peor pelea de su carrera”.

Chávez tenía que marcar 164 libras, 74,3 kilos, cifra que se ubica en la división de los supermedianos, que está entre 160-168 libras, y aunque dio el peso, esto repercutió en su preparación para el combate.

“Nadie pensaba que marcaría el peso (…) eso provocó que no tuviera energía. En las dos últimas semanas comí muy poco, la última semana no comí casi nada”, declaró Chávez en una entrevista con el sitio de deportes ESPN.

Señaló que su mente quería (tirar golpes) “pero mi cuerpo no me respondía, tenía condición pero no fuerza” y descartó que un masaje que recibió previo a la pelea y que señaló el manejador Ignacio Beristáin “haya sido la causa de mi actitud patética arriba del ring, sin duda fue la peor actuación de mi carrera”.

Dijo que la obligación de dar el peso lo minó física y mentalmente y calificó como un “esfuerzo sobrehumano” su trabajo para subir a la báscula y marcar el límite pactado.

Chávez dijo que su derrota, por decisión unánime y con los tres jueces con tarjetas de 120-1008, fue una dura caída de la que se va levantar y para ello seguirá entrenando bajo el mando de Beristáin. EFE