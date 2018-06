Chavista Cabello ironiza con cambiar nombre a diario demandado por difamarle

Caracas, 6 jun (EFE).- El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ironizó hoy con cambiar el nombre del diario venezolano El Nacional, al que demandó en 2015 por “difamación”, tras un presunto fallo de un tribunal en contra del periódico.

“Yo le voy a cambiar el nombre a ese periódico, claro vale. He pensado en algunos nombres, por ejemplo (…) The Wall Street Furrial, The Furrial Times”, dijo Cabello al usar el nombre del pueblo en el que nació y se crió, El Furrial, ubicado en el estado venezolano de Monagas (este), y al que siempre menciona orgullosamente en sus discursos.

Durante su programa Con el Mazo Dando, el miembro de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) dijo esto a propósito de la declaración del también constituyente Pedro Carreño, quien aseguró que un tribunal falló contra el diario por “daño moral” contra Cabello.

En agosto de 2015, Cabello interpuso demandas contra accionistas, directores y dueños de La Patilla, El Nacional y el semanario Tal Cual, luego de que estos medios se hicieran eco de una información publicada por el periódico español ABC sobre una supuesta investigación en su contra en Estados Unidos por narcotráfico.

Según ha dicho Carreño, El Nacional está obligado a pagar 1.000.000.000 de bolívares (12.500 dólares a la tasa de cambio oficial) a Cabello, o este pasaría a tomar control del rotativo al hacer efectiva una “medida de aseguramiento” de las instalaciones, acordada para forzar el pago de una eventual condena.

Sobre el monto a pagar Cabello dijo que el editor del diario, Miguel Henrique Otero “está feliz” porque cree que “son como 500 dólares” y le pidió sacar “bien” sus cuentas porque, aseguró, esa no es la cifra.

“El que ríe de último ríe mejor”, agregó.

Otero dijo hoy, a través del medio que preside, que “no han sido notificadas las partes” acerca de la sentencia en el juicio que se sigue por presunta “difamación” y añadió que en caso de existir el fallo contra El Nacional el monto que ordene el tribunal será pagado “y nadie se va a quedar dueño del periódico”.

En su editorial de este miércoles, El Nacional señaló que “no se rinde” y recordó que las demandas que introdujo Cabello contra el ABC y los periódicos estadounidenses The New York Times y The Wall Street Journal no prosperaron, pese a tener “la misma naturaleza” de la interpuesta contra el medio venezolano.

“¿Por qué en Venezuela el resultado es diferente? ¿O lo que es diferente es la manera de entender y respetar el derecho a la libre expresión?”, se preguntó el diario fundado en 1943 por el poeta venezolano Miguel Otero Silva. EFE