‘Checo’ Pérez, diezmado y sin sistema del agua: “fue difícil mantenerme”

Redacción Deportes, 24 oct (EFE).- El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull) explicó que corrió diezmado físicamente el Gran Premio de Estados Unidos, en el que, aun así, pudo conseguir un podio.

“No me sentía bien en la mañana, a partir de la vuelta 1 el sistema del agua no lo tuve toda la carrera, en la 20 estaba totalmente out (fuera), y fue durísima, estaba perdiendo fuerza en las piernas, las manos y era difícil mantenerme en pista en esos momentos”, comentó a Dazn.

Pérez consideró que “un podio así es un gran resultado”, si bien admitió que le “hubiera gustado presionar más a Lewis Hamilton (Mercedes)”.

“Pero no era posible; no tenía más fuerza”, relató el piloto de Red Bull, que intentó ayudar a su compañero Max Versttappen para que se llevara la carrera. EFE

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp