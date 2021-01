Checo ya está entre los favoritos de la F1 para 2021

La temporada 2021 de la Fórmula 1 llega con muchas emociones y la promesa de una competencia mucho más cerrada que en los últimos años. Después de vivir momentos de incertidumbre sobre su futuro en la F1, Checo Pérez inicia el año apuntando a lo que parece ser una temporada de ensueño.

Checo en busca de un sueño

El oriundo de Guadalajara, Sergio Checo Pérez, tuvo un 2020 lleno de muchas emociones, después de que se anunciara su salida de Racing Point de manera repentina y el mexicano se encontrara por meses sin un futuro definido en la Fórmula 1. Sin embargo, fue después de ese trago amargo que Pérez tuvo su mejor momento en el automovilismo deportivo hasta el momento, sumando la mayoría de puntos acumulados para su equipo e incluso consiguiendo el primer podio de su carrera.

Después de mostrarle al mundo que aún tiene un gran futuro en la F1, al final de la temporada Red Bull hizo oficial la llegada de Sergio Pérez, terminando con un largo periodo de incertidumbre y poniendo al mexicano a bordo de un auto listo para pelear por victorias en cada carrera.

Al convertirse Checo en el nuevo compañero de equipo de Max Verstappen y después de haber terminado el campeonato pasado en la cuarta posición del campeonato de pilotos, cada vez más casas de apuestas apuntan a Sergio Pérez entre los favoritos para 2021. Una de ellas es Betway Sports, que al 12 de enero apunta a Checo como el cuarto favorito para el Campeonato de Pilotos de 2021, con valoraciones de +1600, apenas por detrás de sus rivales de 2020: Lewis Hamilton, Max Verstappen y Valteri Bottas (-250, +500 y +550, respectivamente).

Al hablar de temporadas de ensueño, vale la pena recordar que el año pasado Lewis Hamilton superó el récord de Michael Schumacher al rebasar las 92 victorias e igualar al ícono alemán en número de campeonatos (siete). De esta forma, la temporada 2021 comienza con más expectativas para el inglés que persigue un nuevo título y para pilotos como Pérez, quienes buscan arrebatarle el campeonato de este año.

La pelea también va por el Campeonato de Constructores

Tras anunciar a Pérez como nuevo miembro de Red Bull en 2021, el equipo de las bebidas energéticas no solo busca competir por el Campeonato de Pilotos, sino también por el Campeonato de Constructores, a pesar de que no será una labor nada sencilla. El cambio de equipo de Pérez no fue el único para este año, ya que la parrilla de Fórmula 1 para la temporada 2021 también cuenta con la llegada de Carlos Sainz a Ferrari, Daniel Ricciardo a McLaren, Yuki Tsunoda a Alpha Tauri y Nikita Mazepin y Mick Schumacher a Haas.

Más allá del cambio de pilotos en los equipos de esta competencia, 2021 da la sorpresa de la llegada de dos nuevos equipos a Fórmula 1. El primero de ellos es Aston Martin, que reemplaza a la ahora extinta Racing Point, e incluye la llegada de Sebastian Vettel como coequipero de Lance Stroll.

El segundo equipo que debuta en 2021 es el francés Alpine, que es la división deportiva de lujo de Renault, constructora de la cual toma el lugar. Para empezar de manera competitiva en la F1, Alpine sumó a sus filas al dos veces campeón Fernando Alonso, quien tuvo la oportunidad de participar en las pruebas de post-temporada y marcó el mejor tiempo entre los participantes del test, demostrando que a sus 39 años aún tiene mucho que aportar al equipo francés en la categoría reina del automovilismo.

La lucha por el Campeonato de Competidores tiene a Mercedes, Red Bull y Ferrari como los tres principales contendientes al título, pero también será interesante ver qué es lo que pueden hacer Aston Martin y Alpine en esta nueva temporada de Fórmula 1.

Sergio Pérez tiene un futuro muy prometedor formando parte de Red Bull en 2021, ya que se pone al volante de uno de los autos más competitivos de la parrilla. Además de lo anterior, la experiencia y habilidad de Checo para sumar puntos en las carreras, le dan a su nuevo equipo un papel protagónico en la lucha por el título de Constructores en esta temporada.

