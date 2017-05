‘Chente’ Hernández: Mola ganó con autoridad y Alarza mereció la segunda plaza

Madrid, 14 may (EFE).- El tinerfeño Vicente Hernández, que acabó decimoséptimo la prueba del Mundial de triatlón de Yokohama (Japón) que ganó otro español, el mallorquín Mario Mola, declaró a EFE que éste ganó “con autoridad”, que el talaverano Fernando Alarza “se mereció la segunda plaza” y que el noveno puesto del gallego Javier Gómez Noya, con un flemón, “es digno de admirar”.

‘Chente’, nacido hace 26 años en Santa Cruz de Tenerife, que arrastra aún las secuelas de una fascitis plantar, evolucionó en tierras japonesas, donde se mantuvo en cabeza hasta el último segmento, el que más afecta a su lesión en el pie.

“El resultado fue buenísimo para España. Mario Mola fue primero, ganando con autoridad. Se lo merece, es un gran deportista y una gran persona. Y todos los españoles estamos contentos. Fernando, por el frío no se pudo poner las zapatillas en la transición, salió de los últimos y marcó el mejor parcial a pie, llegó hasta la segunda posición, algo muy difícil de hacer. Y por eso es bien merecido su segundo puesto”, explicó, en conversación telefónica con Efe desde Japón, antes de abandonar ese país, Vicente Hernández.

“Y Javi tuvo una semana muy complicada por la muela y al final esto también te crea malestar en el cuerpo y seguramente habrá perdido las sensaciones totalmente durante la semana”, apuntó.

“Llegar, plantarte en la salida y conseguir un ‘top diez’ es algo digno de admirar y aunque seguramente a él le sepa a poco, hay que hacerlo. En condiciones normales habría hecho una carrera mucho mejor y habría estado también en los puestos delanteros”, explicó a Efe ‘Chente’, que comentó cómo vivió la carrera japonesa.

“El año pasado ya nos dimos cuenta de que al colocarnos en el lado izquierdo -y no sé por qué, porque en el calentamiento no se notaba demasiada corriente-, la gente que salía a nadar por ese lado salía más rezagada”, apuntó.

“Entonces, este año nos colocamos en el lado derecho del pontón, para entrar a la boya por dentro. Y creo que fue una buena decisión. Nadé bien, salí el undécimo del agua, si no me equivoco; y de hecho, creo que hice una de las mejores nataciones en las ‘World Series’. Las sensaciones fueron muy buenas”, opinó el tinerfeño.

“Me pude meter en el primer grupo, en una escapada que luego se hizo bastante numerosa, porque al final, con tanta lluvia y el mal tiempo, hubo gente que arriesgó de más y se acabó cayendo; y otros iban más conservadores, algo que ayudó a que entrase más gente en el grupo”, explicó ‘Chente’, medallista de bronce en el campeonato de Europa de 2014, disputado en Kitzbühel (Austria)

“Creo que fui muy conservador en las primeras vueltas, con respecto, porque aquí el asfalto no es malo, pero están muy pintadas las vías, con pasos de cebra y muchas líneas para señalizar el tráfico. Y las había prácticamente por todo el circuito”.

“Hasta que no pillé el ‘tranquillo’ y di un par de vueltas para reconocer las zonas más peligrosas en situación de lluvia, porque no nos había llovido ningún día antes, no cogí la confianza suficiente; y creo que me desgasté demasiado en bici durante las primeras vueltas”, opinó.

“Después, en las últimas me metí mejor en el grupo; y bueno, cuando me bajé a correr, creo que me pude haber bajado con algo más de fuerza. Pero con las fuerzas con las que me bajé y con los entrenamientos que llevo hasta ahora, hice lo mejor que pude”.

“Y el puesto 17 no me deja contento, pero tampoco es un mal resultado. Y espero seguir una línea ascendente en las próximas carreras. Todos ya estamos volviendo para España y pensando en la siguiente carrera”, indicó a Efe ‘Chente’ Hernández este domingo desde Japón. EFE.