+ Movió Esteban la agenda de Adán Augusto

+ Difícil hacerlo, y más con un “corcholato”

+ Adán Augusto se deja querer por sus fans

+ Muchos lo ven como candidato presidencial

+ Nerviosismo por la visita del tabasqueño

“La cuesta de enero le seguirá durante febrero, y muy posiblemente llegue hasta el otro enero…”

Juan Pueblo

Moverle la agenda a un secretario de Gobernación no es fácil, pero movérsela a un aspirante a la candidatura presidencial todavía es mucho peor de complicado, y Esteban lo consiguió…..APROBADO.- El caso es que Adán Augusto López, una de las corcholatas consentidas de Andrés Manuel López Obrador, estuvo aquí en la presentación del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028, lo que advierte del respaldo federal que tendrá la entidad en los años venideros. Y si llegara a ser el sucesor presidencial, olvídense, Durango quedaría en los purititos cuernos de la luna, como para pronto olvidar el pasado…..ALBOROTO.- El ruido que levantó la visita de Adán Augusto, desde luego, tiene que ver con el susodicho Plan Estatal de Desarrollo, pero también, y mucho, con los preparativos que el tabasqueño está haciendo para el caso de una eventual candidatura. O quién sabe qué le supieron los participantes en el evento en el Bicentenario, porque los saludó a todos de mano, no pocos lo abrazaron y hubo quienes no lo querían soltar, a no ser por el llamado del maestro de ceremonias que empezaba a urgir la reanudación de la reunión. Esto es, que el secretario de Gobernación hizo sin querer una demostración del músculo que lo está metiendo a la jugada. En serio, la concurrencia al evento se olvidó de a qué iba, y hasta porras le echaron respecto de la posibilidad del funcionario, que ahí como no queriendo se dejó querer y sus seguidores, su grupo de fans, parecían niños con zapatos nuevos. O pregúntenle a Cintia Montserrat, que no perdió oportunidad para volver a tocarlo, como queriendo comprobar que es real, de carne y hueso y que lo tenemos, o lo tuvimos temprano en esta capital. Ya en serio, si ven al doctor Jesús Salazar, titular de COPLADE, felicítenle, porque mucho del éxito alcanzado es obra suya, producto de su tesón y de su insistencia…..CLASIFICACIÓN.- La realidad, sin embargo, nos dice que en las cinco encuestas supuestas que hará Morena para sacar a su prospecto, puntean Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, o Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, pues son quienes han podido tener más tiempo para madurar lo que cada vez está más cercano. Luego califica Adán Augusto y al final, en el cuarto, está Ricardo Monreal, que ahí como cosa perdida ya está en la lista y, aunque se ha mantenido parco, tranquilo, se está saliendo con la suya, cuando desde los inicios de este proceso aseguró: “Voy a ir en la boleta…”, y ahí la lleva. El asunto es que la visita de una de dichas corcholatas levantó en peso a los futurólogos de Durango y los alrededores que ya lo ven como abanderado morenista a la Presidencia de México…..ACELERÓN.- La gente no halla punto de reposo en la carestía de las cosas, de la canasta básica, sobre todo, y como siempre, los comerciantes aprovechan la incertidumbre y le suben los precios a todo con razón o sin razón, pero los alimentos, tortilla, pan y huevo, cada día por las nubes y lo peor, que no hay nadie que venga a poner orden. Hace muchos años que no vivíamos una situación tan terrible como la que viven todos los días y a todas horas las amas de casa, y no tenemos respuesta ninguna para las preguntas que todo el día nos están haciendo esas sufridas trabajadoras del hogar. Está científicamente comprobado, la cuesta de enero se va a febrero, y quién sabe de ahí a dónde…..ÓRALE.- Sí, parece una trampa muy bien elaborada en la que la empresa proveedora del sistema computacional que movía el replaqueo se anime a cobrar cuatro años después de vender el equipo. No nos extraña, pero de esas dejaron por todos lados y así van a ir saliendo con el paso de los días. Cosa de ver qué tanta certeza tiene el cobro y si vale, si le cobró a los originales deudores o los dejó que se fueran para cobrar hasta ahora. El asunto, sin embargo, no suena bien y menos para el nuevo gobierno….CALMA.- Es una volada de esas que aparecen mucho cuando la plaza está caliente, pero nada tiene que ver la visita del secretario de Gobernación a Durango con las posibles detenciones de más gente relacionada con el G-1. Si el gobierno quiere, lo hace sin necesidad de enviar mensajes…..ADIÓS.- Murió esta mañana nuestro amigo y en un tiempo colaborador de Contacto hoy, Gregorio Sifuentes, quien la mayor parte de su vida la dedicó al rescatismo. Aportó su envidiable experiencia en más de un rescate en colaboración con los cuerpos de auxilio. Él mismo montó su ambulancia particular para ayudar de inmediato a los que lo requerían y por su mano pasaron muchos accidentados que lograron sobrevivir gracias a su rápida acción. Aparte, Goyito fue un gran electricista que de la misma manera hizo escuela en Durango. Su eficiencia, profesionalismo y optimismo por el trabajo siempre lo distinguió de los demás. Nuestro saludo final al señor Sifuentes, Dios lo acompañe en el viaje eterno, pues nada más se nos ha adelantado en el camino, algún día volveremos a saludarnos. 