+ Esteban pone sus miras en las estrellas o más allá

+ Durango tiene que aspirar a cosas importantes

+ Tesla también pudiese convidarnos del negocio

+ El INE le quitará el PRI a “Vandalito” Moreno

+ Insisten en menospreciar la gran concentración

“Elon Musk ya es mexicano y cambia de nombre: Elon M. Martínez De la Garza…”

Anónimo

No se hizo con la megaplanta de Tesla, pero…tenemos que seguir mirando hacia las estrellas, pues si no llegamos de perdido quedar lo más cerca posible, sentenció ayer el gobernador Esteban Villegas al conocerse el rumbo final de la gran fábrica…..APROBADO.- Y saben qué, que gustó mucho la expresión del gobernante, porque demostró a propios y a extraños que se buscan cosas importantes, ya no las baratijas a las que nos acostumbraron otros gobiernos…..APLAUSOS.- No nos hagamos bolas, nunca pretendió el gobierno de Durango hacerse de la planta que finalmente se instalará en Nuevo León. Y tampoco nos confundamos, porque la decisión estaba tomada por el dueño de la firma Elon Musk. No iba a modificar su proyecto por órdenes de nadie. Musk y nosotros sabemos que el punto más cercano a los Estados Unidos es Monterrey. Sobre todo la zona fabril de mayor potencial, de modo que la decisión estaba decidida precisamente por eso, por tratarse del punto más cercano al mercado económico más importante del mundo. Llevarla a Tabasco por la mucha agua que tienen allá sería encarecer mucho los fletes, la entrega de productos terminados y el traslado de partes para las máquinas Tesla. Ahora, no se está buscando agandallar la planta, sino la forma de que se nos considere entre los posibles abastecedores de distintos productos o complementos, que de la misma manera le dejaría al estado importante número de fuentes laborales y de mejores negocios…..GRANDEZA.- Ojalá que el gobernador insista y logre que cambiemos la mentalidad ratonera en que nos sumieron otros, y que en lo sucesivo pensemos en grande, a lo grande para obtener resultados igualmente grandes. Valga la comparación, pero mientras en Monterrey hicieron un paso elevado de más de 20 kilómetros en algunos meses, acá nos hicimos todos pelotas con un puentecito balín de algunos 500 metros. No es por aburrir, pero en serio, el pasado gobierno se llevó prácticamente toda la administración y ni siquiera lo terminó. Ha tenido que venir a acabarlo Villegas, pero con sus errores de origen, de modo que…ya, tiremos el viejo chip y pongámonos uno nuevo con diferencia de miras, de búsqueda, de propósitos. Si lo hacemos, necesariamente obtendremos cosas grandes y maravillosas…..HURRAS.- Nayib Bukele, el controversial presidente de El Salvador, acaba de ordenar la detención de una alcaldesa compañera de partido por malversación de fondos, descuentos laborales injustificados y abuso de poder. Ojalá se pudiera que, cuando acabe en El Salvador se venga a México y lo contraten para ver cuánto de nuestra descomposición social recupera, porque al paso que vamos pronto perderemos hasta la camisa…..ALTO.- El Instituto Nacional Electoral echó a perder los festejos de Alejandro “Vandalito” Moreno y le tiró a la basura su propósito de quedarse al frente del PRI hasta 2024, de modo que el “Malito” tiene que hacer maletas para permitir que venga alguien más a completar los trabajos que no pudo y no podrá terminar el exgobernador de Campeche. No sabemos si tiene alguna relación la decisión del INE con la sorprendente aparición del rostro de Claudia Ruiz en cientos de espectaculares en el país. El de Durango está en Felipe Pescador que habla de un 4º. Informe. Que nadie entiende qué quiere decir eso de cuarto informe, pues acá son uno que otro los que saben que es senadora. Más bien se sabe que es sobrina del innombrable Carlos Salinas de Gortari, y que…quizá ya enloqueció y se apunta tanto para la presidencia del partido como para la candidatura presidencial, que originalmente está acordada por los partidos que conforman o que conformarán la alianza Va por México…..JALONEO.- Todavía queda a “Vandalito” la posibilidad de impugnar, pero aunque impugnara, las posibilidades de voltear la tortilla son muy escasas, por no decir nulas, de urgencia las élites tricolores buscan ya a alguien con el carácter suficiente para conducir a uno de los partidos políticos más cuestionados de la historia. Así es…..CAPRICHO.- No es otra cosa la crítica que Morena y la 4T insisten en hacer de la manifestación del domingo pasado que no solo llenó el Zócalo de la Ciudad de México, sino que llevó miles de personas que no pudieron llegar hasta la plancha más grande del país. Insistir en justificancias es un mero capricho de querer imponer otra verdad a la realidad. Cada quién….ALARMA.- Nada más eso nos faltaba, que niños de 8 años ya consumen diversas drogas, alcohol y otros. Me disculpan, pero el caso ya no es culpa del gobierno, sino de los padres que por ignorancia o por comodidad descuidan a sus pequeños y tarde se dan cuenta de los pasos en que andan. Ojalá que conocida esta terrible realidad uno como padre se preocupe más por esos pequeños que, evidentemente, les falta protección y no otra cosa. ¡Carajos…! Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en el estado de Durango y sus alrededores www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

Please follow and like us:

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp