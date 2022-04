“Chicotito”

+ Esteban le saca más ventaja a Marina Vitela

+ Villegas se separó ya del “empate técnico”

+ Aunque, ganará el que más acierte y falle menos

+ Está calando en Marina empeño de Enríquez

+ México con la mesa servida en Qatar, veremos

“Tocó un grupo a modo a México en el mundial de Qatar, pero para qué si los ratones no pueden con el pánico escénico…”

Juanito Futbolero

Esteban Villegas ha ampliado su ventaja sobre Marina Vitela a razón de 41.5%, por 34.8%, según la medición de marzo de la regiomontana Massive Caller. El último estudio, el de febrero, los había hallado en un empate técnico…..ÁNDALE.- Son estos números con los que muy probablemente emprendan ambos su búsqueda de votos, en donde el empate técnico del mes antepasado ha sido superado por el aspirante de la Alianza Va por Durango, dado que los números ahora precisan una distancia de 6.7% que para nuestro gusto, no es mucho, pero le da una comodidad a Villegas para salir sin presiones a la campaña…..LÁSTIMA.- No ha habido acto alguno en el que se hayan promovido los suspirantes, la regla lo prohíbe, pero…José Ramón Enríquez le está calando hasta los huesos a la candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia. Ahí como que no se siente, como que no se percibe el daño, pero está reflejándose ya en los números…..URGENTE.- Será por eso la urgencia de Marina Vitela por salir con todo a la pepena de sufragios. Faltan dos días para poder arrancar su plan, pero largo se le hace el tiempo faltante para entrar a la realidad…..DAÑOS.- Y lo que parece peor, que aunque el tribunal electoral local haya fallado contra Enríquez, le dio razones a José Ramón para seguir peleando y, en automático, seguir minando los planes gubernativos de la alcaldesa gomezpalatina con licencia, Vitela…..ESPERANZA.- José Ramón aseguró el otro día en Gómez Palacio que, de acuerdo a la regla, un fallo a su favor pudiese darse incluso un día antes de las votaciones, lo que advierte que hasta entonces seguirá tiznando a la borrega esperanzado en que un milagro de última hora venga a meterlo a la boleta…..ALTO.- Respetable la postura de Enríquez, es su derecho incluso, pero…algo nos mueve a pensar que le está metiendo dinero bueno al malo, que ahora, tras el fallo del tribunal local, las cosas se complicaron demasiado, y le queda solamente el TRIFE, pero…ya no vemos perspectivas. Los abogados del senador no miran las cosas como las vemos nosotros y, por el contrario, siguen aferrados a la última tablita que les queda esperanzados en que el milagro ha de suceder. Y, suponiendo sin conceder, que efectivamente venga un fallo favorable de última hora, cómo le hará para competir en las votaciones, si para entonces, quien ha hecho campaña será Marina. La gente, por donde le busquen, menos votará por Morena, pues de darse un fallo en tiempo de compensación sería confirmar que la cúpula de morenacos se pasó la regla por el arco del triunfo. Ratificaría que se hicieron mal las cosas en el proceso interno y, si llega a pasar, sería la puntilla para el Movimiento de Regeneración Nacional en el actual proceso…..ESPERA.- Cuestión de ver, desde luego, el tipo de campaña de Marina, su penetración, sus alcances y sobre todo, sus objetivos, porque dependiendo de los resultados no nada más puede alcanzar a Esteban, sino maromearlo y pasarlo a la cola. Ah, pero si la promoción la hacen con los pies, para no decir que con las patas, porque se lee muy feo, Vitela no nada más no alcanzará a Villegas, sino que se expondrá a que la iguale Patricia Flores, y eso sería mucho muy lamentable para los planes cuatroteros…..RUIDAJO.- Son meras ocurrencias lo anteriormente dicho. Sin sustento en su mayoría, pero que dejan clara la posibilidad de que haya cambios en la punta, y que al final, ganará el que sume más aciertos y que se combine con el que tenga menos errores, sin desconocer que Esteban ya hizo una campaña estatal, sabe de tiempos, recorridos y de personas, lo más importante, y no tendrá que empezar de ceros, como sí ha de hacer Marina, pues es la primera ocasión en que tendrá que recorrer la entidad, saludar a todo mundo, pedirles el voto para el 5 de junio y hacerlo con celeridad, pues serán exclusivamente 60 días de campaña, del 3 de abril al 3 de junio. Una lucha aparte contra el tiempo y la ganará el que acierte más veces o falle en menos ocasiones. ¡Empiecen a hacer sus quinielas….!!!…RATONERO.- Los ratones verdes la tendrán más que chagüita para pasar a la siguiente ronda en Qatar. Les tocará contra Polonia, Argentina y Arabia. Todo parece cantado para que califiquen México y Argentina, pero…a ver que dice el ratonero. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

