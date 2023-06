+ Repiten en EDOMEX la “Operación Anaya”

+ Aseguran que Ale del Moral robó 5 mil millones

+ Sin pruebas, todo a unas horas de la elección

+ Rescatarán los sanitarios cochinos de las escuelas

+ ¿Opinaron los vecinos sobre peatonización de calles?

“Peatonizar calle del ITD quizá quede bien bonita, pero… ¿ya opinaron los vecinos…?

Jorge Blanco

Un día, cuando Ricardo Anaya apuntaba hacia el triunfo en la pasada elección, el gobierno inventó distintas falacias y acabaron destruyendo aquella posibilidad de victoria. Luego, consumado el atraco, el mismo gobierno salió a disculparse…..TABLAS.- Ayer, en el Estado de México, sacaron que la candidata del PRI, Alejandra del Moral, se robó 5 mil millones de pesos de la Federación para la campaña y, como es obvio, el solo dicho está venciendo a la tricolor, igual como acabaron a Ricardo. Quién sabe si el mismo gobierno salga a disculparse…..RIQUEZA.- El caso es que los morenistas acusan a Alejandra de derrochar billetes a manos llenas en la campaña, sin voltear a ver a su compañera Delfina que está haciendo lo mismo o peor, y a ella nadie la ha llamado a cuentas, a pesar de que trae un morral lleno de indecencias desde que aspiró a la misma gubernatura, luego en la SEP y así, pero a ella no se le nota la riqueza…..APROBADO.- El caso es que, no somos los indicados para defender a Alejandra del Moral, serán sus seguidores quienes exijan las pruebas del dicho, pero rápido, porque a vuelta de unas horas será la elección, y hasta el momento el golpanazo a Ale parece irreversible, pues resulta mucho dinero 5 mil millones de pesos como para haberlos ocultado. Unos dicen que el ataque a la priista es la desesperación de los morenistas al ver el crecimiento de la priista frente a la que ya se sentía gobernadora Delfina Gómez, a la que en unas horas empezarán a sacar más de una transa registrada en su haber…..MONTÓN.- En Coahuila, el priista Manolo Jiménez le saca tres cuerpos a su principal oponente, Armando Guadiana, de Morena, y para lo que falta para las votaciones ese arroz parece cocido en la retención de la vecina entidad para la causa prianerredista. A ver si no le sacan otra historia de terror que venga a derribarlo del pedestal en que se encuentra punteando en la contienda, pero no sería extraño verlo en las horas siguientes…..VERGÜENZA.- El gobernador Esteban Villegas puso en marcha un proyecto para rescatar a todas las escuelas, particularmente a sus instalaciones sanitarias, es decir, sanitarios y bebederos, que según quejas de los padres de familia son una verdadera vergüenza y terribles focos de infección, y hay muchos casos, como el de la “Luis Moya” del fraccionamiento Guadalupe Victoria, en donde los niños prefieren regresar a su casa a punto de defecarse al no poder hacerlo en los sanitarios por lo insalubre y descuidados. Sobre el mismo plantel tenemos un dato aparte, pues se quejan los padres que un grupo de “cholillos” del barrio traen en peso a todos los alumnos y que tiro por viaje entran al plantel y vapulean al que encuentran primero. La escuela tiene las puertas abiertas, no hay quien las cuide y todo mundo puede entrar y salir como Juan por su Casa. Bueno, decía, el proyecto de Villegas es reconstruir los servicios sanitarios y embellecer en la medida de la posibilidad los salones. Piensan invertir unos 300 millones de pesos en ese proyecto, que ojalá les alcance para recuperar el mayor número posible de planteles y que en realidad los muchachos se sientan cómodos en su segunda casa. ¡Ya se habían tardado..!…..ÓRALE.- Sobre la peatonización de la calle aledaña al Instituto Tecnológico ojalá hagan lo más aconsejable y que no por un capricho alguien quiera imponer su ley creándole problemas a muchos otros. Antes de esa decisión deben considerar la opinión de los vecinos, porque de lo contrario aquello puede convertirse en una bola de nieve rodando hacia abajo. Bueno, es nuestra opinión…..VENENO.- Los Sistemas DIF estatal y municipal mucho han batallado para imponer la idea de no dar ninguna moneda a los franeleros o esquineros, en su mayoría adictos, porque por lo general ese dinero lo utilizan para la compra de bebidas alcohólicas o drogas, y no se les hace un bien, se les hace un gran daño al fomentar la proliferación de vagos en las esquinas. El problema es que no se va directo al problema, puesto que al diseñar mantas con llamados a no dar monedas a los esquineros precisan: “Una moneda en el viento no le hace bien a nadie…”. Bueno, es un decir, algo así como trabalenguas, no se puntualiza la idea para evitar que los choferes sigan dando monedas a los esquineros, hay que decirlo con claridad: “No darle monedas a los esquineros, franeleros o limpiavidrios. Es en su perjuicio…”. Es que, no pocos consiguen hacerse de una buena cifra diaria a grado tal de que prefieren seguir en la esquina que buscar un trabajo formal, mientras las maquiladoras y diversas fábricas no encuentran obreros para levantar su producción, los desempleados viven mejor con lo que sacan en la esquina…..ALTO.- Un hombre murió atropellado ayer tras descender de un autobús, que no había hecho alto total para facilitar la bajada. Y no lo hizo, porque los conductores de los autobuses por lo general andan como alma que lleva el diablo porque tienen que llegar a determinado tiempo al siguiente reloj checador. La historia de toda la vida, pasan vidas enteras y los buses siguen operando con las viejas reglas que para lo único que sirven es para causar la muerte aquí y allá. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

