“Cantante norteamericana de raíces duranguenses dará concierto este viernes en el foro cultural de la unidad “Manuel Galindo Higuera”.

Juan Pueblo

No es buena señal que el “Doctor Muerte”, Hugo López Gatell, haya salido a pedir que no hagamos caso a la advertencia de la UNAM para que se siga usando cubrebocas en lugares cerrados…..FRAUDE.- El ahora conocido como “Doctor Muerte” es una de las causas por las que México tuvo más de dos millones de muertos por coronavirus, pues el muy ilustre señor, junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, estuvieron desdeñando las advertencias de los que saben…..ALERTA.- La Universidad Nacional Autónoma de México sugirió antier que usemos el cubrebocas en lugares cerrados y poco ventilados por el riesgo de contraer el mortal virus. Explicó la máxima casa de estudios que se está registrando un repunte en los contagios y que debe ser considerado con seriedad para no contraer o volver a contraer el mal, puesto que a estas alturas casi nos afectó a todos. Le creo más a los científicos de la UNAM que al “científico” López Gatell y si es por mi bien desde luego que volveré a usar el trapito, no tengo ningún problema y no quiero que me vuelva a pegar esa infeliz enfermedad…..MEMORIA.- Y no es que traigamos algo personalizado contra el “Doctor Muerte”, sino que a los mexicanos nos dejó por de más claro que fue el más grande error ponerlo a enfrentar la pandemia. Recordamos que al inicio de la enfermedad salió, igual AMLO, a decir que no era para tanto, el presidente hasta mostró sus estampitas con las que detuvo el contagio. Antes que ceder, la pandemia arreció en el mundo y el ajonjolí de todos los moles, López Gatell, salió con que no era para tanto, que si acaso morirían unas ocho mil personas, cuando mucho. Luego, volvió al tema y le abrió un poquito al riesgo, dijo que pudieran ser 30 mil muertos y en un caso catastrófico, 60 mil. La realidad le hizo añicos todos sus pronósticos y lo dejó en el más grande ridículo internacional pues por su desconocimiento del caso empujó a México y lo ubicó entre los tres primeros con más de dos millones de muertos en el mundo. El “Doctor Muerte” es de los delfines del presidente, por eso lo sostuvo en el cargo a pesar de la mortandad, y lo sostiene hasta el momento a pesar de que el muy ilustre “científico” enseñó el cobre y lo dejó en el más espantoso ridículo como para querer opinar del tema…..HISTORIA.- Ayer se cumplieron cinco años del avionazo de Aeroméxico en terrenos del aeropuerto “Guadalupe Victoria”. La nave quedó reducida a cenizas y, por obra de Dios, no hubo un solo deceso. Algo que aún sigue sorprendiendo a la crítica, puesto que pocos accidentes de aviación resultan con cero víctimas. Anotar que el terrible episodio, sin embargo, nos dejó un récord histórico de visitas, 67 mil personas en vivo, y de algunos 60 millones de vistas posteriores en prácticamente todo el mundo, puesto que la mayoría de las agencias noticiosas del orbe difundieron el percance que impactó a todos a pesar de que no hubo fallecimientos. La cifra de internautas que estuvieron mirando el accidente pudo haber sido mucho más allá de los 60 millones, dado que decenas de agencias noticiosas nos pidieron autorización para utilizar nuestros materiales, de modo que en un momento dado se perdió la cuenta. Sin exagerar, ahí queda el récord de 67 mil personas en vivo, y 60 millones de vistas posteriores, a ver cuándo y quién lo supera…..APLAUSOS.- Este viernes por la noche tendremos el debut de la cantante Valeria Navarrete, oriunda de Kansas City, pero de raíces cien por ciento duranguenses, y para mayor seña de la colonia Maderera. La presentación tendrá lugar en el foro cultural de la Unidad Deportiva “Manuel Galindo Higuera”, justo en la división de las colonias Maderera y Santa María, donde antaño fueran las canchas “del parquecito”. No adelantamos nada de Valeria, la conocemos prácticamente desde su nacimiento, pero están todos invitados a su presentación. No tendrá costo el acceso y disfrutaremos de la voz celeste de Valeria Navarrete. Aparte, decir que Valeria canta desde los 3 años de edad, es dueña de una voz sin par que, el día menos pensado, habremos de verla en la televisión de los Estados Unidos o de cualquier parte del mundo. La calidad de su canto no tiene regate…..PUCHONCITO.- No nada más el presidente Andrés Manuel López Obrador está promocionando a Xóchitl Gálvez. Hoy se sumó la consejería jurídica de la Presidencia de la República al malmodeo a la senadora panista. Alguien sigue nervioso por la presencia de Gálvez en la contienda…..SOSPECHOSISMO.- No es casualidad que en unas cuantas horas de diferencia hayan muerto los principales asesores de Adán Augusto López y Marcelo Ebrard Casaubón. Alguien ya dejó volar su imaginación y piensa que es una afrenta directa a la 4T, no cree en las casualidades y exige se llegue hasta el fondo de la investigación y si hay necesidad se castigue a quienes hayan movido esos hilos fatales. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

