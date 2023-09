+ Advierte la OMS el regreso del coronavirus

+ Nadie puede presumir haber vencido el virus

+ El COVID mató a casi 2 millones en agosto

+ Molestó a morenos la nominación de Xóchitl

+ Publicarán a deudores alimentarios: Diputados

“Hoy empieza a producir gasolinas la refinería de Dos Bocas, o sea, vienen importantes bajas al precio de los combustibles…

Juan Pueblo

La Organización Mundial de la Salud advierte que en agosto hubo un repunte importante en los contagios de COVID en el mundo y que es necesario retomar las previsiones que sean posible para evitarlo…..TEMOR.- Teme la OMS de un regreso fatal al mundo de la terrible enfermedad, y advierte que si no retomamos las medidas precautorias antes chica nos viene. Eso dice la organización rectora de la salud en el mundo…..NÚMEROS.- Nada más en los días del 24 de julio al 20 de agosto se registraron un millón y medio de contagios, de los que murieron dos mil personas. Aquí mismo, en Durango, tuvimos algunas bajas por contagios agravados, no atendidos adecuadamente…..MUERTE.- Aunque la mayoría de los seres humanos estamos ya relajados, como si la enfermedad se hubiese controlado, la verdad es que sigue el conteo lamentable en todas partes. Ya no con la intensidad de meses atrás, pero ahí está el coronavirus acechando a quien se deje, el caso es que el COVID le pegó a 769 millones de seres humanos, de los que murieron casi 7 millones de personas, muchas de las cuales aportó México gracias a la indiferencia y equivocación en el procedimiento…..MORALEJA.- O sea, para no hacerla larga, sigamos lavándonos las manos cada vez que sea necesario o posible, si se puede usar de nuevo el cubrebocas, hacerlo sin problema, y evitar todo lo posible concurrir a eventos masivos en lugares cerrados. La amenaza de regreso es seria y nosotros debemos hacer lo nuestro para que no llegue, por lo menos para que no reaparezca acá con la letalidad que brotó en Durango y en México, pues el gobierno siempre se burló de la pandemia antes que definir acciones firmes…..ACCIÓN.- Mañana el gobernador Esteban Villegas rinde su primer informe de trabajo en el que detallará las maromas que tuvo que hacer, o que tendrá que seguir haciendo para sacar adelante a la entidad. Ese será el tema más atractivo para los duranguenses, además de la cuestión seguridad, que a pesar de todos los pesares mantiene a Durango como una de las entidades más seguras en las que se puede viajar por calles, caminos y carreteras a cualquier hora del día o de la noche sin ningún problema. No se han resuelto muchos temas, pues no hay dinero, pero subrayar que Esteban logró contener el daño que dejó el quebradero del pasado gobierno y evitó consecuencias peores. Se cumplió con compromisos con la Federación y solamente así se pudo sentar las bases para la recuperación. Falta mucho por hacer, sí, pero si en toda una administración los anteriores no hicieron nada que se les reconozca, en un año como el que arrancó Esteban no se podía esperar mucho. Veremos qué armas porta el susodicho informe y mañana habremos de comentárselo en el acto…..VITACILINA.- Increíble, pero cierto, están más molestos en Morena por la nominación de Xóchitl Gálvez. Apostaban incluso que Beatriz Paredes haría escándalo y medio al resultar derrotada, pero…para sorpresa de medio mundo o de mundo y medio, desde el miércoles para acá han aparecido a partir de un piñón las dos finalistas y, contra lo que querían los de enfrente, Paredes abrazó y felicitó a Xóchitl, y adelantó que trabajará por su candidatura hasta llevarla al triunfo…..BRONQUITIS.- Mientras, en la parcela contraria, Morena no puede concluir su proceso de selección interna, pues en la apariencia la dirección partidaria encontró una serie de anomalías o gandalleces del equipo de Claudia Sheinbaum y, de entrada, ha decidido aplazar un poco la nominación que estaba proyectada para este domingo. Marcelo Ebrard y su equipo todos los días están reseñando las irregularidades cometidas por Sheinbaum, por eso el alto mando morenista ha decidido posponer la decisión final unas horas o días para intentar acomodar lo mejor posible las cosas y salir lo menos raspados del proceso, aunque…ya el excanciller le ha puesto mocos al atole ventilando casi a diario las cochinadas por que “ha crecido” la exjefa de gobierno. Nada está definido en Morena, todavía falta mucho para la conclusión de ese borlote y, con uno que no esté inconforme (Marcelo) aquello ya se cochineó y acabó bajo la duda de los encargados de esa complicada tarea…..EXHIBICIÓN.- No es mala la intención de los diputados de exhibir a los deudores alimentarios, solo que…antes de hacerlo tendrían que agotarse todas las opciones, particularmente saber en qué condiciones económicas se hallan los deudores. Si se les aplica la ley primero, no es necesario llegar al extremo de ridiculizarlos. Eso pensamos nosotros…..CHULADAS.- Nos llegan informes de que puras chuladas rindieron los alcaldes en su primer informe, aunque ayer que estuvo el gobernador en varios municipios, los sanitarios al público apenas tenían agua. Olvídense del jabón y toallas para secarse las manos. Si le mueven tantito, quizá en los deprimentes sanitarios municipales creció mucho el coronavirus, y los alcaldes…ni cuenta, como tampoco se han enterado del estado criminal, porque así debe llamársele, de la carretera Francisco Zarco, y los ediles de la región no mencionaron el camino ni por equivocación. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

