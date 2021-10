+ El escandalazo del año en Obras Públicas Municipales

+ Líder del PRD denuncia posible “moche” en concurso

+ Un constructor exige le regresen el billete aportado

+ Ante la circunstancia pudiera tratarse de dos “moches”

+ El abucheo a Salum, la mejor encuesta hacia el 2022

“Se destapa la cloaca en Obras Públicas del Municipio, deben cesar al titular y cancelar el contrato otorgado…”

Juan Pueblo

Miguel Lazalde, el presidente del PRD en Durango, denunció que hubo posible “moche” en Obras Públicas del Municipio en la asignación de un contrato de pavimentación, pero se quedó corto pues no mencionó nombres ni cantidades…..ESCÁNDALO.- El escandalazo del año, sin duda pasará a ser el tema destapado por Lazalde, aunque nosotros, por nuestro lado, hemos confirmado que el constructor que soltó la millonada está exigiendo se le “regrese pa’ atrás”. El problema es que el billete al parecer está perfectamente gastado, no hay manera de reintegrarlo, pues…..FUERA.- El dirigente perredista destapó lo que puede ser un gran fraude en Obras Públicas, y nosotros hemos confirmado que sí, que el constructor metió una gran lana para hacerse de la obra, aunque al final le salieron con una y un pedazo, algo que afirman algunos es práctica común en la oficina de Obras Públicas. Eso nos advierte que si el que perdió le puso una lana a la charola, el que ganó con más razón debe haberle puesto mucho más que el “perdedor”, es muy posible que al final el “ganador” del contrato tal vez metió un “moche” mayor. Un verdadero merequetengue el que se ha destapado en torno al afamado concurso, y por eso el Partido de la Revolución Democrática está exigiendo que se cancele el contrato, que se destituya al titular de Obras Públicas, Rodrigo Mijares, que se reponga el concurso y que se le asigne al que proponga más calidad, menos tiempo y un costo menor en la cuestionada obra de pavimentación, la razón final de cualquier concurso de obra pero…el pero que nunca falta, pues si se cancela el contrato tendrán que regresarse el o los “moches” que posiblemente intercedieron en la obra, aunque el caso ya está en la Contraloría Municipal y con posibilidades de llegar hasta la Fiscalía Anticorrupción…..FUTURO.- No ayuda el escandalazo a los propósitos de Jorge Salum de ir por la grande el año venidero, puesto que será un tema que le habrán de recordar sus adversarios en una hipotética campaña estatal y, por si fuera poco, viene a manchar, y de qué forma, los planes de transparencia que ha presumido con frecuencia el jefe de la comuna. Una mancha indeleble la que le ha obsequiado Rodrigo, el primo del jefe de la comuna, a la administración, lo que de confirmarse nos hablaría de que hubo “moches” en otras asignaciones de obra en tiempo pasado…..APLAUSÓMETRO.- O sea que, las dudas que han aparecido respecto a Obras Públicas del Municipio es poco frente a la rechifla que se llevó antier el alcalde durante la premiación del equipo ruso que se llevó el título del Mundial de Voleibol que se celebró en esta capital. La silbatina debe ser la mejor encuesta para decidir la candidatura del Partido Acción Nacional. Aparte, Jorge mostró sus limitaciones físicas derivadas del problema de salud que sufrió hace un año. No nos alegra, de ninguna manera, puesto que se trata de accidentes médicos que nos pueden tocar a todos, por muy deportistas o por mucha condición física que posean, toda vez que hay atletas de alto rendimiento que han sufrido problemas parecidos en plena competencia. Todos estamos expuestos a ese tipo de complicaciones, pero no todos aspiramos a la gubernatura. No es por menospreciar, pero Salum debía irse a descansar terminado su gobierno, que mucha falta le está haciendo, pero aun así ha respondido a esos comentarios afirmando que está en inmejorables condiciones para encarar primero la candidatura y luego el gobierno. Nosotros no creemos, ya lo hemos dicho, pero en fin, cada quien. El abucheo del miércoles sería en otro caso el “aplausómetro” natural que operó esa noche, y no fue nada favorable, y ahora este borlotazo, que anticipa que más de uno saldrá raspado en la esfera de obras públicas. No podrán, aunque lo intenten, tapar el sol con un dedo. Ya se destapó la cloaca, como dice el mismo Lazalde, y ahora se tendrá que llegar hasta el fondo. Huele muy mal la oficina de Obras Públicas del Municipio, pues hay la creencia de que no es el primero ni el último “cochupo” que se da en los concursos de obra…..ELECCIÓN.- El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana celebró su primera reunión con miras a la elección del año venidero. Está bien que así se considere, que así inicia la siguiente elección, aun cuando el calendario precisa el arranque formal del proceso electoral hasta la primera semana de noviembre, pero eso es pecata minuta. Lo importante es que se empezó a trabar con miras a las siguientes votaciones. Ojalá que se alcancen los objetivos y que los ciudadanos puedan elegir a sus autoridades de manera libre y espontánea, sin presión de ninguna índole, como sucedió en la pasada elección en varios estados del Pacífico donde grupos de gente armada estuvieron presionando a los electores para que sufragaran por Morena, según dicen los que saben, entre ellos el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien asegura que irá a Europa a denunciar la elección pasada y la mano negra que decidió al ganador. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

