+ No hubo clases ayer, hoy ni mañana

+ Tampoco el jueves y el viernes próximo

+ Hay que protestar para que les paguen

+ Y luego, la semana siguiente está en riesgo

+ ¿Cuándo meterán al orden a los troceros?

“Comprensión y empatía piden maestros para tirar las aulas…”

Juan Pueblo

No hubo clases ayer, tampoco hoy, no habrá por lo que resta de la semana y es muy posible que la siguiente se suspenda todo, porque para entonces es muy posible que hayan quedado cansados de tanto descansar…..ALTO.- Se paralizan las actividades educativas en la entidad en virtud de que el gobierno no ha terminado de pagar a los maestros, y mientras no les liquiden, no reabrirán las escuelas…..RAZONES.- La Sección 44 del SNTE está convocando a la base para que se presente mañana a las escuelas, pero a explicar a los padres de familia por qué no habrá clases, y así seguirá mientras no se les pague. Creen los mentores que obtendrán la confianza y la empatía en los padres para tirar las escuelas por el tiempo que se le ocurra a los líderes. La organización sindical también está haciendo circular un comunicado en el que precisa que por la misma falta de pagos salariales no habrá clases de miércoles a viernes, esperando que con esa presión el gobierno ya termine de liquidarles…..TIEMPO.- No son los niños los culpables de que el gobierno no les pague a los maestros, ni sus padres, sino el gobierno. En todo caso, por qué las quejas, marchas y plantones no los hacen en el gobierno o en la Secretaría de Finanzas que son los que no cumplen. Además de que bueno sería empezar a ver el tiempo real de trabajo de los maestros y entender si en ese lapso tienen forma de acomodar sus protestas, porque según cuentas laboran 4 horas diarias y les queda un colchón grande de tiempo como para salir puestos para la marcha o el plantón. El problema es que a los maestros les vale un cacahuate el derecho de los niños a la educación, suspenden clases cuando les viene en gana, y las reanudan cuando ya terminaron de cansarse de no hacer nada…..RAZONES.- Si los maestros fueran solidarios con los niños, programaban sus protestas de otra manera, en otro tiempo y en otro lugar, pero da la casualidad de que su molestia la empiezan tirando las clases y mandando todo por la borda. Los japoneses, dueños de una estirpe más solidaria con su propio país, protestan trabajando menos, pero nunca tirando la producción. En muchos otros países del mundo de la misma manera bajan el rendimiento una hora por día o un día por semana para que el patrón resienta en sus ingresos y se convenza de pagar mejor o en tiempo a sus obreros. Acá no, acá los maestros se toman toda la semana, o las semanas de ser preciso, y que los niños se queden sin clases por el tiempo que sea posible, mientras el gobierno se decide a pagarles, y si no se decide pronto, pues mejor para ellos, porque no hacen nada y al final, sumados los sueldos, hay que pagarles hasta el último quinto, como si en realidad lo merecieran, que es el caso de los maestros, que no cumplen con su labor y sin embargo siguen acumulando derechos…..INFAMIA.- Mucha gente ha muerto en accidentes automovilísticos ocasionados por la irresponsabilidad de choferes de los camiones troceros que circulan por nuestras carreteras por la noche sin la más mínima señal. Luego, el otro conductor se confía y cuando quiere frenar ya no puede como el horrible choque registrado el domingo por la noche en las cercanías de Bío Pappel, en la carretera 45. El problema es que el camión de marras ya había circulado sobre esa carretera un montón de kilómetros y nunca lo detectó ninguna autoridad. Y eso que la Guardia Nacional transita mucho por esa rúa, entonces por qué siguió avanzando a paso de tortuga ese trocero que no llevaba la más mínima señal de alerta, ni un reflejante, un faro, o algo que alertara a los demás. Los camioneros, sobre todo los del ramo forestal, son un montón de irresponsables que les vale pura la vida de los demás, pero el problema no es con ellos, es con la autoridad que los deja circular a pesar del peligro que van regando a su paso. El domingo, el chofer del camión comentó que el vehículo en que iban las personas que lo chocaron “iban a mares… pues me aventó más de 20 metros…”. Y pudo aventarlo más, pues es la recta descendiente, de lo que antes fuera Celulósicos Centauro, pero él no debió circular a esa hora. Ojalá tuvieran algo de sensibilidad por los demás y para no ir a causar esas desgracias se esperan a transitar hasta el día siguiente para que los demás puedan verlos. Un policía debía prohibirles el paso bajo cualquier circunstancia si no llevan las señales suficientes para circular por la carretera, pero…los años pasan y parece que nadie se percata de esa verdadera calamidad que por ahora tiene a mucha gente en el panteón o de menos en los hospitales luchando por su vida, sin deberla ni temerla…..TABLAS.- Y aquí, los vehículos chocolatos, igual, transitan como Juan por su casa, sin luces, sin “calaveras” y sin ninguna señal que alerte a los demás, y no hay policía que los meta al orden, aparte de que los choferes de ese tipo de vehículos no respetan la más mínima regla, no las conocen o les valen, pero al caso da lo mismo y al final terminan convirtiendo su auto en una gran arma contundente para perjudicar a los demás. Muchas gracias

