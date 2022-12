+ Sí, tienen razón los deudos de fallecidas

+ “Esto no se va a quedar así…”: Esteban

+ Los rijosos hasta metieron a Toño al baile

+ Infiltrados violentos fueron contenidos

+ Fiscal pide más tiempo para las detenciones

“Quiero justicia para mi hija, pero la quiero ya. Se que esto me puede salir caro, pero… ¿qué me puede pasar, que me maten? Me harían un favor…”

Oído por ahí

Y lo peor: Tienen razón los familiares de las personas fallecidas por meningitis. Aunque todavía no terminen las investigaciones, alguna sospecha debían tener como para que alguien ya estuviera tras las rejas…..IMPOTENCIA.- Registramos la acalorada reunión que sostuvieron funcionarios estatales con una comisión de las personas que marcharon ayer por la tarde exigiendo justicia. Predominaron la rabia, impotencia y dolor por entre las propuestas…..TIEMPO.- La fiscal Sonia Yadira de la Garza pidió tiempo para detener al o los responsables, pero los ofuscados familiares le dieron nada más unas horas, pase lo que pase. Una de las mujeres a grito abierto advirtió el riesgo que tenía de reclamar a la representante social, pero asentó: “No importa, no tengo miedo, qué me pueden hacer, no pasan de matarme, pero les advierto que me harían un favor…. Me mandarían junto a mi hija que murió por la avaricia y la irresponsabilidad de uno o de varios profesionales de la medicina…”…..APROBADO.- La marcha de ayer, sobra decirlo, surtió los efectos esperados, porque hasta trajeron al subsecretario Hugo López Gatell y revelaron una serie de preparativos para intentar amainar, no contener ni impedir los efectos de la enfermedad, que suma al día de hoy, primero de diciembre de 2022, 19 fallecimientos y 68 hospitalizadas…..REACCIÓN.- Repetimos nuestra solidaridad total con los deudos de los fallecidos, pero en la marcha se filtró gente que nada tenía qué hacer. Sobresalieron gritos de “Esteban, amigo de los asesinos…”, u otro “Esteban y Ochoa, asesinos…”, cuando poco o nada tuvieron que ver en la tragedia el nuevo mandatario estatal y el nuevo alcalde. Todo el problema viene de la pasada administración. Hay algunos que aseguran que el brote surgió hacia mediados del mes de agosto, pero en nuestro último comentario precisamos que los primeros fallecimientos por meningitis se dieron desde marzo pasado. Esteban nada tuvo que ver como para que lo culpen, como lo culparon anoche en la marcha. Es al contrario, Villegas, el primero en lamentarlo, pero como lo dijo un día, no se sentará a llorar y esperar que la solución llegue por magia o alguna solución divina. Anoche, durante la rueda de prensa con Hugo López Gatell, el gobernador subrayó con precisión: “El problema viene de hospitales privados. Ningún caso procede de hospitales del sector salud, pero a estas alturas el problema ya es nuestro, porque va inmersa la salud de toda la sociedad. Se está haciendo todo lo que la ley permite y se hará con la mayor agilidad posible para no fallar en la carpeta de investigación y que al final, por alguna imprecisión, el detenido quede en libertad. Tenemos aquí a los mejores neurólogos e infectólogos del país, y traeremos a los expertos de otras partes del mundo. La prioridad sigue siendo la atención a las mujeres contaminadas y hospitalizadas, pero eso sí: “Esto no se va a quedar así…”, lo dijo y repitió Esteban como para que la gente entienda que la persecución judicial va en serio, que por muy amigos que sean del gobernador los indiciados o los sospechosos tendrán que pagar por su falta u omisión, que al caso da el mismo resultado, aunque nosotros no avalamos aquello de que son amigos…..ORDEN.- Los familiares de las personas fallecidas estuvieron llamando siempre a una marcha pacífica, sin desorden de ningún tipo, el caso es que no faltaron los infiltrados que llamaron a desquiciarlo todo. Uno de los asistentes, cosa extraña, durante toda la marcha cargó con unas pinzas de gran tamaño de esas especiales para cortar varilla o, en este caso, candados o lo que se atravesara. Por suerte, la marcha fue escuchada y atendida por el secretario de Gobierno Héctor Vela, la fiscal Sonia Yadira de la Garza y la secretaria de Salud Irasema Kondo y, algo que debe reconocerse, fue la orden de Esteban de atenderlos, pero en una comisión, no a la multitud, porque aquello no tendría el orden requerido para llegar a puntos de acuerdo. Incluso, los que alcanzaron a ingresar arreciaron su pedido de justicia ya sentados en la mesa y por momentos aquello estuvo en riesgo de cancelarse, pues gritaba todo mundo, nadie escuchaba a nadie y así no se llegaría a ningún acuerdo. El tiempo está corriendo para la Fiscalía a fin de que pronto presente a los primeros detenidos, entre los que está el dueño del hospital Del Parque, los responsables médicos y el personal que las atendió y contaminó. Los deudos de los fallecidos, obviamente, no entienden ninguna razón. Nada hay como para que admitan la muerte de su familiar, aunque al final medio se convencieron de los informes brindados tanto por el secretario de Gobierno como de la fiscal, en el entendido de que se está integrando la carpeta de investigación y que pronto han de caer los primeros responsables. “Ya, los quiero ya en la cárcel…”, gritó otra mujer con un grito desesperado que le salió quizá del mar de lágrimas que ya había derramado en toda la marcha, se impuso en todo el salón. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día donde hallarán la información que no aparece en otros lados y que nosotros actualizamos minuto tras minuto.

Saludos

Please follow and like us:

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp