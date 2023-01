+ Otro revés histórico de AMLO en la Corte

+ Mayoría designa a otra ministra diferente

+ El presidente quería a Yasmín Esquivel

+ “No le declararé la guerra…”, pero tómala

+ La guerra que viene -advierte- será por la Corte

“La ministra Yasmín Esquivel sí copió la tesis de Ulises Báez. El prestigio de la UNAM en juego”

Oído por ahí

No es cosa cualquiera la elección esta mañana de la ministra Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque no es la ministra que quería el presidente Andrés Manuel López Obrador…..TEMORES.- Textualmente dijo el jefe de la nación, al enterarse de que no resultó electa Yasmín Esquivel, que “no le declararé la guerra al Poder Judicial… respetaré la decisión porque así debe ser cuando hay autonomía e independencia”…..TÓMALA.- Anoche, la Universidad Nacional Autónoma de México emitió un boletín en el que advirtió el plagio de la tesis de Yasmín Esquivel. Existió la copia de la tesis de Ulises Báez Gutiérrez, que presentó en 1986, en tanto que la ministra Yasmín la presentó un año después y es idéntica. La rectoría denunció incluso que en el caso de la tesis de Esquivel desaparecieron misteriosamente cuatro hojas del documento y otros datos importantes en el trabajo presentado por la ministra, lo que acabó de complicar las cosas, pues Esquivel intentó salvarse inventando que todo fue el revés, que ella es la víctima del plagio, algo que descartó definitivamente la rectoría de la UNAM, no obstante que determinó escuchar a la ministra y revisar su explicación para proceder, pero queda viva la posibilidad de que le sea anulada la licenciatura obtenida con la susodicha tesis, lo que de ocurrir obligaría a su cese del alto cuerpo colegiado, algo que no ha ocurrido nunca, y menos en las condiciones que se está dando en una mujer que, aceptado por la UNAM, queda comprobado que hizo trampa para lograr un título que, insistimos, no es cosa menor, porque en el supuesto de que fuese anulada la licenciatura, muchas de sus resoluciones serían impugnadas y el descrédito de la Corte, el tribunal más creíble para los mexicanos, no tendría paralelo…..HISTORIA.- El caso fue destapado por el académico Guillermo Sheridan hace un par de semanas, y aunque gente de la propia UNAM trató de desacreditarlo, al final la rectoría asintió que hubo plagio y de no demostrarse lo contrario Yasmín perdería la licenciatura y sería obligada a renunciar a la Suprema Corte…..JALONEOS.- Esquivel, recordemos, es esposa del constructor favorito del presidente López Obrador, José María Riobó, y quizá por esa cercanía había dispuesto que ella fuera electa esta mañana en el alto cuerpo como presidenta de la Suprema Corte, pero eso…eso ya no ocurrió, Esquivel se quedó en el camino al obtener unos cuantos votos sin alcanzar los seis que le permitirían asumir la presidencia. La importancia de todo este enredo, por eso regresamos de nuestras “vacaciones”, estriba en que el jefe de la nación había dispuesto que Yasmín presidiera la Corte al momento de discutir el afamado Plan “B” de la reforma política y otras cuestionadas leyes que le fueron rechazadas en la Cámara de Diputados. No sabemos si con la nueva presidenta persistirá AMLO en su Plan “B”, pero lo que sí sabemos es que difícilmente logrará mayoría para que se le aprueba por su grosera inconstitucionalidad, pues el famoso Plan “B” pretendía retomar una serie de artículos que venían en la iniciativa rechazada, y eso, lo dice la misma ley, no es posible. Es decir, en el fondo lo que llama la atención es la intención presidencial de desaparecer al INE, y como no lo consiguió por vía de la Constitución, improvisó el tal Plan “B” que ahora queda en manos de la mayoría de los once ministros que integran la Corte, en la que son menos los ministros designados por López Obrador y por eso el futuro del cuestionado complemento legislativo se estaría tambaleando precisamente por ir contra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…..GUERRA.- Sobra deducir que ante las circunstancias, y al entender la nueva y dolorosa derrota del presidente López Obrador, no se quedará cruzado de brazos. Adelanta que no le declarará la guerra a la Corte, pero en los hechos tal vez ya lo hizo, pues asegura que no le interesa seguir con el desmantelamiento del INE, pero que los que vengan tendrán que reformarlo, porque está muy mal. Está secuestrado y eclipsado por el dinero que se le tiene que liberar. Los juzgadores no tienen emoción social a favor de la justicia. El poder económico eclipsó casi por completo el Poder Judicial. Entonces sí hace falta una renovación profunda, y fue más preciso cuando sugirió: Hagamos la lucha en el Poder Judicial, ya se los expliqué un día, tenemos que ir de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, y acabó denunciando la riqueza del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, del que dijo: “No sé si sea el más rico, eso ustedes lo van a investigar, no estoy sosteniendo eso, pero ese ministro fue antes de ser funcionario público encargado de un despacho fiscal que defendía las grandes empresas extranjeras… Es todo esta tarde, la primera del año 2023, pero con el comentario arrancamos este que debe ser el mejor año para todos, para todos, aun los que no nos quieran leer.

Saludos

Please follow and like us:

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp