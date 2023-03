+ Publican a medianoche el cuestionado Plan B

+ AMLO no vio ni escuchó las voces en contra

+ Alguien pensó que lo cancelaría por ilegal

+ Ratifica Esteban el 4º. entre gobers de Morena

+ Mi añorada escuela 7 cerca del cierre definitivo

“Antes que achicarse, AMLO le pone más sal a la herida con su Plan B…”

Juan Pueblo

No sirvió de mucho la apabullante marcha del domingo denominada #elinenosetoca, anoche el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación su Plan B aprobado por las cámaras…..CALMA.- La muchedumbre estimada en más de 600 mil mexicanos no cambió nada la idea del jefe de la nación, por el contrario, respondió con la promulgación del controversial Plan B, muy a pesar de su evidente inconstitucionalidad. Aparte, él mismo dijo un día que cuando le juntaran cien mil personas en el Zócalo, se iría a Chiapas sin que nadie se lo pidiera…..ORDEN.- El Plan B, aunque ya fue publicado, entrará en vigor hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la impugnación interpuesta por el Instituto Nacional Electoral, además de los miles de amparos que han metido miles de mexicanos. Ayer comentaba que el alto cuerpo colegiado tiene hasta junio próximo para resolver, pero pudiera hacerlo antes. Urge al gobierno que la Corte resuelva pronto, antes de que la presión popular le tumbe a la ministra Yasmín Esquivel, con cuyo voto haría los cuatro que se necesitan para aprobarlo, aunque se cree que al interior del gran tribunal se estarían analizando a fondo las consecuencias de un eventual respaldo y los costos que tendría que pagar ante los mexicanos el alto tribunal concebido precisamente para frenar los excesos del gobierno que, como es el caso, siempre han existido, por las tentaciones totalitarias que a lo largo de los tiempos han tentado a los mandatarios, que suelen creerse los verdaderos dueños de esta nación. Se dice que la voz del pueblo es la voz de Dios, y que como tal debe ser interpretada por los gobernantes, pero en el caso, AMLO está pensando exactamente al contrario de millones de mexicanos…..TRISTEZA.- Me desperté hoy con la nada agradable noticia de que mi verdadera alma mater, mi escuela primaria No. 7 “Miguel Alemán”, en la que estuve hasta cuarto año pero que hizo de mi todo o casi todo lo que soy y seré, está entre un listado largo de planteles a punto de cerrar actividades de manera definitiva ante la escasa población estudiantil. Junto a la Miguel Alemán se hallan muchos otros planteles que, en serio, nos parece una verdadera tragedia, sobre todo porque, junto al anuncio del cierre no se dice cómo se atenderá en lo sucesivo a los pocos o muchos estudiantes que queden en la escuela, y eso indica que o los mandan a la calle o los obligan a caer en las garras de las escuelas particulares para cuyas cuotas no todo mundo tiene maneras…..ÓRALE.- El periódico La Jornada, el principal simpatizante del Movimiento de Regeneración Nacional, publica hoy el ranking nacional de los mejores gobernadores y pues Esteban Villegas se sostiene en un cuarto lugar, solamente debajo de Marina del Pilar, de Baja California; Claudia Sheinbaum de Ciudad de México y Julio Menchaca, de Hidalgo. O sea, Villegas sigue marcando mejor que muchos gobernadores morenistas y sigue escalando puestos entre los primeros diez, con una seria posibilidad de llegar al primer lugar en un día no lejano. Sin duda, algo está haciendo bien Villegas como para que desde afuera lo metan a la pelea…..TESÓN.- Todo mundo da vuelo hoy a la información sobre la posibilidad de destitución del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, hasta nuestro medio se metió al linchamiento, pero es parte de nuestras libertades en Contacto hoy. Que ya tiene muchos años en el cargo, pues ha de hacer bien las cosas como para que haya durado tanto tiempo, pero estamos hablando de trabajo, no de robadera. Será poco, o será mucho, pero se trata de sueldo, no de expropiación, por tanto está en su derecho de ganar eso y más, puesto que es trabajo y para que haya sobrevivido varios años algo ha de saber del tema. El caso, desde luego lo consideran algunos como otra de las razones para desaparecer al INE, aunque…si se voltea hacia el sur, hacia el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, tendremos que entender que se trata de verdaderos atracos tumultuarios y en despoblado, sin comparación, aunque los otros ni lo ven ni lo entienden…..IGNORANCIA.- No entendemos nada de economía, seamos sinceros, pero los que sí le entienden a ese rollo aseguran que la posible llegada a Monterrey de la megaplanta de Tesla es la razón por la que la cotización del peso frente al dólar sigue a la baja. Hay quienes le reconocen y agradecen al presidente esa posible inversión, aunque sabido es que la factoría estaba decidida por Elon Musk desde hace un año aproximadamente, de modo que el jefe de la nación, me han de disculpar, nada tuvo qué ver en la aprobación del gran proyecto (ayer les comentamos las razones por las que Musk escogió al área de Monterrey). Hoy, la cotización de nuestra súper moneda siguió hacia abajo, pero por un efecto natural de la economía en la que nada tiene que ver el gobierno, como tampoco tienen que ver las remesas de nuestros paisanos al otro lado del Bravo, que antes que enorgullecernos deben apenarnos, pues son la más clara confirmación de que los mexicanos, para ser productivos, tuvieron que abandonar su patria. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche. O en redes sociales, pues lideramos en todas.

Saludos

