Gonzalo

Nunca antes los constructores adheridos a la CMIC festejaron el Día de la Santa Cruz con un desfile como harán mañana, y aprovecharán para ir a misa y volver a cobrar lo que les debe la administración estatal…..QUIEBRA.- La mayoría de los constructores está buscando nuevos aires. Andan desesperados, la mayoría quebrados, buscando trabajo en los estados vecinos, como Coahuila, Sinaloa y Chihuahua, donde, dicen unos, hay más expectativas de crecer en estos días…..SILENCIO.- Más que desfile, se los dije la semana pasada, será una marcha, no para ir a misa y aprovechar que le eche el padre agua bendita a sus equipos, sino para exigir de manera tumultuaria que les paguen, o que de perdido les digan si les pagarán, aunque no hay quien informe lo más mínimo…..TIEMPO.- Terminó el primer mes de las campañas y, ni Patricia Flores ni Martín Vivanco, han subido medio puntito en las expectativas, bueno, Vivanco sí sumó por ahí dos unidades, pero que no le sirven de nada. ¿No será hora de cambiar de sistema?…..ACCIÓN.- Se supone que la promoción de ambos siguió un proyecto debidamente estudiado y que a estas alturas la mitad de las campañas ya debían tener un resumen de lo alcanzado, pero…inició el segundo mes, el definitivo, y todo sigue igual…..REVERSA.- Anotar incluso que al inicio de las campañas Patricia Flores tenía 7% de las perspectivas, y acorde con la última medición bajó a 6.6%, lo que quiere decir que no solo no avanzó, sino que retrocedió y eso, de confirmarse, será fatal para el proyecto naranja, mientras Vivanco se tardó en salir a la contienda. Se echó más a distintos anuncios en redes, pero tampoco le sirvieron de nada y hasta ahora no ha cambiado de táctica. Martín suma ahora un 14.2% de posibilidades, pero no sirven para meterse a los trofeos. Toño Ochoa tiene 40.6%, y Gonzalo 31.6%. Uno le dobla los números y el otro casi se los triplica. No tenemos idea de qué pasa por la mente de los naranjas, pero ya debieron dar un golpe de timón para cambiar esas esperanzas tan pobres. Es que, en tres semanas terminan las campañas y después de eso no hay nada más allá, ¿o será que Paty y Vivanco están resintiendo el linchamiento contra Samuel García y Luis Donaldo Colosio en Monterrey? Quién sabe, pero algo hay de eso…..CHAYOTES.- El sábado pasado comentamos que de acuerdo a reportes nacionales el último día de abril estarían por caducar 1 millón de vacunas. Uno de nuestros lectores sacó rápido conclusiones: “Es que ese seudoperiódico es comprado por el PRIAN, no le hagan caso…”. O sea, qué tiene que ver una cosa con la otra. La pérdida de un millón de vacunas es un verdadero crimen que, quien lo haya provocado es un malvado, porque esas vacunas pudieron servir precisamente a un millón de mexicanos. ¿Qué tiene que ver el PRIAN? Sería como decir que, de acuerdo con los comentarios este día del columnista Sergio Sarmiento, algo que ya había puesto bajo relieve el diputado petista Gerardo Fernández Noroña, asegura que en la iniciativa de reforma electoral, quien la redactó olvidó incluir la desaparición de las diputaciones plurinominales, cuando para muchos era renglón toral en la modificación constitucional. Quien diseñó la iniciativa no consideró ese pequeñito detalle, aunque…de acuerdo a la norma, el juzgador no podrá subsanar ese olvido. Así se va la iniciativa. Los plurinominales se quedan todavía por un buen tiempo. Aparte, ya dijeron los neoliberales que no pasará. Pero, en ese pequeño detalle tampoco tiene nada que ver el PRIAN, ¿o sí?….NUMERITOS.- Massive Caller, la encuestadora de Monterrey, que viene poniendo marcación personal a las campañas en Durango, sostiene que Toño subió un punto en la última semana para hacer 41.0%, mientras Gonzalo no solo no subió, sino que bajó unas décimas 31.3% y, ¡eureka! Martín Vivanco subió dos puntitos para hacer 16.2%, es el último reporte…..BILLETES.- La semana pasada preguntamos si era cierto eso de que el municipio de la capital ha tenido que desembolsar la friolera de casi 60 millones de pesos en liquidaciones laborales y que a ese pesar los tres o cuatro abogados del municipio siguen cobrando como si nada hubiera pasado. También preguntamos si los casos se dejaron perder desde el principio precisamente para que ganara el abogado defensor, porque esa sospecha tienen muchos de que lo dejaron perder para bajarle a la Tesorería municipal ese verdadero lanón. Y cuando no se ha aclarado lo de las inútiles ciclovías, ahora salen con que están por pintar otras en distintos puntos de la ciudad, dizque para resolver problemas de los ciclistas, a pesar de que la primera, la de Laureano Roncal fue un rotundo fracaso, no la usa nadie y nadie la respeta. Claro, sin embargo, en la pinta de esas rayas se justificó una verdadera millonada tirada al bote de la basura, cuando el municipio de la capital tiene una y mil necesidades para mejorar los servicios públicos que están para llorar por donde quiera que se les vea. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

