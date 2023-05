+ Euforia en algunos por cotización del peso

+ Calma: Es mera ilusión óptica frente al dólar

+ Cotización depende de muchos otros factores

+ Y nada tienen que ver las políticas de gobierno

+ Los panteones llenos por consumir Coca Cola

“El veneno negro, Coca Cola, contiene químicos mucho más dañinos de lo que se supone…”

Juan Sin Miedo

La cotización de 17 pesos y fracción del peso frente al dólar americano anima a ciertos sectores, a los que incluso trae todos eufóricos, pero preocupa y daña a distintos grupos de nuestra economía…..CALMA.- Estiman los expertos que la cotización referida pudiese persistir hasta el fin de año, con lo que es posible deducir que se puede adquirir la moneda verde con más facilidad, pero…en contrasentido representa importantes bajas en las utilidades de aquellas empresas que trabajan en dólares…..EUFORIA.- En estos tiempos, con las tendencias a la baja de la moneda gringa, no pocos andan bien contentos, se pasan de euforia, aunque lo cierto es que esa cotización puede cambiar, y en nuestro perjuicio en cualquier momento…..ORDEN.- Y repetimos, nada tiene que ver el gobierno o la 4T, para que no nos confundamos. No es correcto afirmar que el peso mexicano parece más fuerte que el dólar americano. En realidad, el dólar estadounidense es una moneda más fuerte y más valorada que el peso mexicano.

Sin embargo, en algunos casos, puede parecer que el peso mexicano es más fuerte en relación al dólar americano, debido a la forma en que se manejan las tasas de cambio y los tipos de cambio. En algunos momentos, el tipo de cambio puede fluctuar y esto puede hacer que el peso mexicano tenga un valor ligeramente mayor en relación al dólar, pero esto no significa que el peso sea más fuerte que el dólar. En resumen, el dólar estadounidense sigue siendo la moneda más fuerte y valorada en la mayoría de las situaciones y mercados financieros. Explicado de otra manera, lo más probable es que el peso nunca tenga más valor que la moneda del vecino país, y no lo tendrá precisamente por los movimientos económicos, pero sobre todo por lo que producen más de 300 millones de norteamericanos. Si un día producimos más que ellos, quizá tengamos una moneda más poderosa, y para culminar, ni allá ni acá tienen que ver las políticas económicas del gobierno. Son otros factores los que empujan el valor de nuestra moneda…..NEGRAS.- No son buenas noticias, sobre todo para los morenos, la advertencia del ministro Alberto Pérez Dayán de anular de principio a fin el famoso Plan B por el que el gobierno insiste en empobrecer al Instituto Nacional Electoral. Las infracciones a la Constitución permiten concluir con la invalidez del decreto cuestionado, por violación directa a los artículos 71 y 72 de la Constitución federal, porque la iniciativa no se conoció a tiempo, ni se publicó con la anticipación necesaria para su discusión en la Cámara de Diputados. El presidente de la República ya no podía presentar iniciativas de carácter preferente al Congreso, lo que solo se puede hacer el día de la apertura en cada sesión. Incumplió el mandato constitucional y por eso debe anularse. Aparte, sobre el paquete de reformas aprobadas por las cámaras en los días recientes sin cumplir con el orden jurídico, lo más probable es que también sean anulados por brincarse la regla de manera por de más burda y sin la mínima cortesía política. Advertir que, por lo pronto, y aunque no le guste a más de cuatro, las elecciones de junio próximo en Coahuila y el Estado de México serán regidas por

la ley anterior, sin consideración para el Plan B…..MALDICIÓN.- La Coca Cola es el principal veneno que consumen los mexicanos y por el que la mayoría padecemos obesidad. El 99% de los diabéticos están enfermos por consumir el veneno negro por el que la embotelladora gasta 4 mil millones de dólares al año en publicidad, y por la que el país es el único que consume Coca Cola de 3 litros. Aparte de esas adversidades, existen muchas otras por las que la mayoría de los mexicanos padecemos de alguna enfermedad mortal, irreversible. Muchos de los occisos en los panteones son trofeo de ese infeliz producto, y por si fuera poca cosa el consumirlo, muchos otros toman Coca Cola Ligth o Coca Cola Cero creyendo que se salvan de dañar su organismo, pues contienen otros químicos terriblemente cancerígenos por los que la embotelladora nunca advierte a los consumidores. O sea que, no debemos consumir Coca Cola en ninguna de sus presentaciones por sus altos contenidos de azúcares buenos y malos, bueno, no hay buenos, pero sí puros malos, ojalá que nuestros trabajadores, sobre todo los albañiles, se abstengan de consumir ese veneno y procuren o el agua natural o agua de alguna fruta para las que hay miles o millones de opciones y que siempre hemos despreciado. Que le caiga a quien siga consumiendo Coca Cola, por su altísimo riesgo de exponer la vida. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche. O en redes, ya se la saben, pues lideramos en todas.

Saludos

