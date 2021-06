“Chicotito”

+ Inicia el espacio de reflexión de los ciudadanos

+ Votaremos para premiar o castigar gobernantes

+ Pasarán factura las tragedias registradas

+ Las ocurrencias con que se “aplanó” la pandemia

+ México, uno de los países con más muertos

“Las tragedias de México que pasarán factura a los partidos políticos el próximo domingo…”

Juan Pueblo

Los mexicanos tenemos una nueva oportunidad, un nuevo espacio para evaluar nuestro voto. Por fin, los partidos y candidatos están fuera de la jugada. Aprovechémoslo y hagamos lo que la patria nos está pidiendo…..RESUMEN.- Tenemos de jueves a domingo sin más promocionales de candidatos y partidos, es la veda legal que nos permite sentarnos, revisar propuestas de candidatos y partidos y decidir. Tomar una conclusión que habremos de llevar a las urnas el domingo próximo…..PREMIO.- Otra vez, en los matutinos pudimos ver las cuentas alegres de unos y otros, de verdes y marrones o morados. Todos, sin excepción, se dicen próximos ganadores, pues “los electores nos han confiado que votarán por nuestro proyecto, porque saben que no les fallaremos…”. Imposible, diría el que dijo, no podrán ganar todos. Ganaría uno, solamente, pero los demás serán perdedores, y por lógica están mintiendo. No se trata de magia ni de utilizar alguna frase de hechicería o brujería para arreglar los números. Es jugar con la voluntad de la gente, es querer contarle las muelas a los electores haciéndoles creer que son “los meros trinches”, cuando en realidad vienen saliendo de una campaña por de más desafortunada, desangelada y despreciada por los electores. Nunca lograron motivarlos, cautivarlos o convencerlos de su proyecto. Hubo actos masivos, pero…fueron al más puro estilo priista, con “acarreados” o gente comprada con frutsi, lonche y su billete para las “kawasakis”. Los candidatos recorrieron calles, colonias, rancherías y pueblos saludando a la gente, pero aun en ese esfuerzo, saludaron a unos cuantos, dado que la gente por distintas razones, entre otras por la pandemia por el coronavirus, nunca se dejó querer tanto como para terminar arremolinada en un mitin masivo. Nada más hubo algunos actos cuantiosos, pero a ese pesar, los candidatos no pudieron establecer el contacto que requerían ante los electores. Y no pocos, lo increíble, se dicen potenciales ganadores, con sus cuentas alegres, claro…..ASEGUNES.- Lo mejor de todo esto, decíamos en días pasados, es que la elección llega a su fin, el proceso electoral más competido de la historia, el más violento, el más opaco y con más muertos (alrededor de 500 mil por el coronavirus, casi cien candidatos asesinados en la campaña, 26 fallecidos en la tragedia del metro de la Ciudad de México, y lo sorprendente para el mundo, no hay un solo culpable, y los miles de fallecidos a manos del crimen organizado) nos aclaran que estamos precisamente ante una de las elecciones más violenta de la historia, la que tiene en juego más de 21 mil cargos de elección popular…..CASTIGO.- Tendremos los electores la potestad de premiar o castigar a nuestros gobernantes por los aciertos, a veces muchos, a veces imperceptibles, y los errores garrafales de sus decisiones. México, a pesar de ser un país de 126 millones de habitantes, está peleando y con muchas posibilidades de vencer a países como Estados Unidos, Brasil y la India en cuanto al número de muertos por coronavirus, que duplican, triplican y quintuplican la población de nuestra patria. Todo, consecuencia a la desafortunada y equivocada atención a la pandemia por parte de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, quien quiso contener el mal a punta de ocurrencias, dizque con unas estampitas y un trébol de cinco hojas. También tuvo expresiones por de más erradas en las que calificó a la pandemia como “una gripita que se curaba con no robar, no mentir y no traicionar..”. Y luego, cuando las instancias médicas del mundo le pedían que usara el cubrebocas para que se protegiera y lo usaran sus seguidores, jamás escuchó esos llamados. Y tan no los escuchó que a la fecha se ha negado a usar el trapito. El coronavirus le ha pegado a los mexicanos como no pegó en ninguna otra parte del mundo gracias a esos desaciertos del jefe de la nación, quien no obstante ver las calamidades todavía salió allá por marzo del año pasado con que “ya aplanamos la cresta, nos vino como anillo al dedo”. Esas y otras expresiones por de más irresponsables y desafortunadas terminaron ubicando al país entre uno de los de más alta mortalidad en el orbe, mortalidad que no termina a pesar del descenso en contagios que se registra en el mundo. Lamentar que a pesar de que el gobierno reconoce algunos 230 mil muertos, en la estricta realidad los expertos ubican los fallecimientos en más de 500 mil, con los que estaría peleando en serio por el primer lugar de muertos. Es decir, México, gracias a las ocurrencias del gobierno, es de los países más afectados por el covid 19 en donde murieron muchos miles de personas que debieron salvarse y por las que nadie hizo nada, y eso sin considerar los muchos miles de muertos por falta de medicamentos contra el cáncer y otros. IMSS e ISSSTE no tienen ni aspirinas para sus enfermos…..VOTOS.- Los mexicanos tienen en sus manos el premio o el castigo para sus gobernantes de los tres niveles de gobierno y será este domingo cuando lo hagan efectivo en las urnas. Sí, se trata de una elección intermedia en el Gobierno Federal, que por lo general es un proceso despreciado por los electores. No hay condiciones, no se crearon las condiciones para motivar el voto, de ahí que muchos esperen un abstencionismo superior al cincuenta por ciento, aunque otros despistados piensan que votará hasta el 70% de los electores enlistados en el padrón electoral…..PROMESA.- El que escribe refrenda su decisión de salir temprano a votar este domingo. No le importa si llueve, truena o relampaguea. Antes que nada cumpliré con mi obligación ciudadana de sufragar, y sufragar para que mi boleta no la utilice nadie más, y menos de manera perversa a favor del tirano o del lobo enfundado en piel de oveja. Ojalá todos los mexicanos salgamos a votar temprano y le demos certeza a la patria. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias