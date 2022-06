“Chicotito”

+ Tácticos le apuestan todo a la “guerra negra”

+ Le están echando popó al ventilador, imaginen

+ No importa lo que puedan dañar la elección

+ No aclaran propiedades de Marina Vitela

+ Audio contra Esteban es falso, burda copia

“Estrategas políticos le están echando mierda al ventilador…”

Juan Sin Miedo

Los tácticos de las campañas están sacando sus últimas cartas en busca del triunfo. Se están pegando hasta con la mano del metate, y le están echando mierda al ventilador sin importar lo que afecten el proceso, o precisamente para eso…..TOMALA.- Se están pegando con verdades, medias verdades, mentiras, mentiras a medias y mentiras totales creyendo que así tumbarán al candidato de enfrente, y no han faltado los medios que les han seguido el juego, aunque por buena o por mala suerte están las redes sociales que, como dijimos un día, jugarán un papel determinante en esta elección…..ORDEN.- Sacaron en días pasados un listado de 25 supuestas propiedades de Marina Vitela y, aunque la candidata de Morena no negó ni se defendió. Los números de folio reflejan una posible “fake news”. Antes, es lo extraño, habían dicho que Vitela es dueña de medio Chihuahua, que tiene edificios, casas, ranchos y hasta haciendas. La especie no pegó y no se volvió a mencionar más, pero ahora, eso de las 25 propiedades lo hubiesen sumado a las de Chihuahua, no?…..ANDALE.- Le han buscado por todas partes a Esteban Villegas y le han encontrado que él y su esposa Marisol son los que verdaderamente mandan en la Secretaría de Salud en donde ambos tienen plaza de médicos especialistas, y la esposa no es médica y Villegas no es especialista, pero además que tienen “aviadores” por cantidades industriales en la propia dependencia, aunque no han pasado a demostrarlo. Hoy mismo, desde temprano circuló un audio, tipo “Malito”, que aparentemente sí está editado, que en el supuesto tomaron la entrevista de Esteban con Carlos Loret de Mola y la acomodaron para “demostrar” que Villegas es otro barbaján tipo “Vandalito”. Los priistas no se durmieron en sus laureles y pronto sacaron la aclaración y demostraron que efectivamente el tema está sacado de contexto, pero considera muchas de las palabras utilizadas en la entrevista de Latinus. Mal para los de enfrente o para quienes los mandaron. La oficina de prensa del prianerredista aseguró que los primeros en hacerlo circular son: Jorge Ivan Domínguez y Milton Eloir López, vaya usted a saber quien hizo el “excelente” trabajo de edición…..AUGURIOS.- Y no es todo, confirman los estrategas de campaña, que en las próximas horas seguirán saliendo nuevos audios tanto de Esteban como de “Malito”, y que en ambos se demostrará la clase de “fichitas” que tiene el PRI como líder nacional y como candidato en Durango. Alejandro Moreno, sin embargo, anunció esta mañana que hacia las 13:00 horas daría una rueda de prensa en la que demostraría que los tres audios que ha filtrado la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, son falsos. Son burdamente editados para dañarlo a él en lo personal por haber encabezado la revelión adversa contra la reforma eléctrica. El dirigente tricolor asegura que hasta amenazas de muerte ha recibido, el caso es que hasta minutos antes de las 14:00 horas no había trascendido nada sobre las nuevas grabaciones. Sobre el audio en el que supuestamente sugiere matar periodistas de hambre, no a balazos, la verdad nos parece auténtico, original y creíble. Si fuese falso, mis respetos para quien hizo el trabajo, merece un par de despensas , dos lonches y dos Frutsi por lo logrado…..VOTOS.- Nosotros, en Contacto hoy, hemos intentado caminar de la manera más imparcial posible. Lo que hemos informado durante las campañas es nada más y nada menos lo que nos mandan las oficinas de prensa. Están difundidos los mensajes de ambas coaliciones como ellos lo diseñaron, sin quitarles una coma, un punto. Si lo hicieron bien ante los electores, perfecto, si no, de ninguna manera podrá culpársenos. Y siempre, valga la explicación, nos cerramos a la “guerra negra”. Invariablemente nos abstuvímos de caer en esa tentación. Hay quienes han leído, diremos por separado, tales boletines en nuestras plataformas y nos culpan a nosotros de lo que en ellos se dice. No hemos pedido el voto para ninguno de los candidatos. Tenemos nuestras simpatías, también somos ciudadanos, pero nuestra tarea informativa nos impide hacerlo público, no lo hemos hecho público y no lo haremos. Seguiremos pidiendo el voto de los ciudadanos para quien quieran, para quien sea el candidato o candidata que les haya llenado el ojo o que más le haya convencido en sus proyectos. Suplicar a nuestros lectores que si el próximo domingo tienen planeado irse de paseo, día de campo u lo que sea, pero piensan ausentarse de la capital, voten primero y luego ganen a donde tengan planeado. Se puede votar antes de partir y si se vota temprano, no se tendrá que hacer ninguna cola o perder tiempo para sufragar. Antes que nuestra diversión está nuestra obligación ciudadana de elegir a nuestros gobernantes y representantes sociales. Hagámoslo temprano y no dejemos la posibilidad de que otro lo haga por nosotros. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche o por cualquiera de las redes sociales, estamos en todas y en todas somos líderes.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp